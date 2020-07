L'hospital Trueta torna a restringir les visites a les habitacions

L'hospital Trueta de Girona tornarà a restringir a partir d'avui l'accés al centre per part dels acompanyants com a mesura per prevenir els contagis de covid-19. La mesura restringeix els horaris de visites a dues franges, de 12 h a 14 h i de 19 h a 21 h, on només hi podrà haver un acompanyant per habitació, que podrà intercanviar-se en el canvi de franja horària. A més, les portes de les habitacions hauran de romandre tancades.

En canvi, la normativa no s'aplicarà a les unitats d'obstetrícia, pediatria i nounats, on es podran realitzar visites amb un acompanyant durant les 24 hores del dia, amb excepció de nounats, on es permetran dos acompanyants. En el cas dels pacients ingressats a l'UCI, tot i que es mantindran les restriccions horàries, es permetran fins a dos acompanyants.

D'altra banda, l'hospital també va anunciar que dilluns d'aquesta setmana s'han reprès les obres d'ampliació del servei d'urgències, que havien estat aturades aquest febrer arran de l'activació de l'estat d'alarma.

Així, després de quatre mesos, els operaris tornen a treballar en la tercera i última fase del projecte d'ampliació, que es preveu que s'allargui a finals d'any si no hi ha cap més contratemps. El projecte global permet gairebé doblar la superfície d'urgències i haurà suposat una inversió total de poc més de 4 milions d'euros.