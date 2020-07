Un rapsode amb sensibilitat aficionat al pessebrisme

El rapsode Joan Llagostera i Serra va morir el 18 de maig a Olot a l'edat de 90 any. Era un olotí d'una gran sensibilitat artística i cultural. Va participar en recitals i trobades del cau de poesia dels Amics de les Lletres Garrotxines, entitat a la qual estava molt vinculat.

Coneixia i recitava poemes de memòria com l'Elogi de les muntanyes de Josep Maria de Segarra. Estava a més aficionat a l'escultura, la ceràmica i el pessebrisme, i va formar part de la junta directiva de l'Agrupació de Pessebristes d'Olot i la Garrotxa.

En l'àmbit interpretatiu van ser conegudes les seves participacions als Pastorets del Centre Catòlic d'Olot. Encara a l'últim Nadal va interpretar el personatge de Soff.

