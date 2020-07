Els rebrots disparen els positius a Catalunya i Girona segueix a l'alça

Els rebrots actius a la comarca del Segrià i a Barcelona juntament amb la seva àrea metropolitana sud han disparat els positius els darrers dies, un fet que s'ha evidenciat en l'últim balanç del Departament de Salut, que ahir va notificar 745 nous contagis, més de la meitat dels detectats en l'informe del dilluns. D'aquests, el 70% es van detectar a Barcelona i Lleida, les regions sanitàries més afectades pels rebrots. Concretament, 209 van detectar-se a la Regió Sanitària de Barcelona ciutat, 197 a Lleida (dels quals 151 són de la comarca del Segrià) i 129 a la regió metropolitana sud.

L'últim balanç ha registrat un increment de 444 casos més que el del dilluns, un fet que en part s'explica per la reactivació de l'activitat a les administracions després del cap de setmana. Segons l'informe retrospectiu de Salut, que situa els casos segons el dia de diagnòstic de les proves PCR o de casos sospitosos, el dia 10 de juliol es van confirmar 694 contagis, el pic més elevat des del 24 d'abril, quan es va registrar una xifra més alta amb 828 nous positius. Des de l'inici de la pandèmia Salut ha detectat 77.364 casos de covid-19 a Catalunya.

A més, l'informe indica que hi ha 45 persones ingressades de gravetat als hospitals catalans. La crisi sanitària ja ha provocat l'ingrés de 4.186 persones a les UCIs. El nombre de defuncions, en canvi, segueix estable i ahir es van notificar tres morts, una menys que en l'últim balanç, que situen el total a 12.624.

Girona, en augment

Els nous contagis a la Regió Sanitària de Girona segueixen a l'alça. Salut va registrar ahir un nou repunt amb 46 casos, dels quals molts van ser diagnosticats dies anteriors però que no es van notificar fins ahir. En tot cas, cal retrocedir fins al 17 de maig per trobar una xifra més elevada, que va ser de 57 positius. Sobre l'explicació d'aquest repunt, fonts de Salut van indicar que «la majoria» dels nous contagis no es poden atribuir als diversos brots que té la regió, la xifra total dels quals no s'ha difós.

Pel que fa a la situació dels tres brots actius de la Garrotxa, el portal Garrotxa Digital va avançar que aquests últims dies s'han confirmat tres casos més, pels quals la xifra total de contagiats en empreses de la comarca s'eleva a dinou. Es tracta de tres persones que havien estat en contacte amb els afectats, que romanen en aïllament domiciliari.

La regió ja acumula 7.370 persones contagiades amb la covid-19. La situació als hospitals gironins es manté estable, amb 14 ingressats, dels quals quatre es troben en estat crític. De fet, segons van assenyalar fonts dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, per ara l'hospital de Palamós no té cap pacient ingressat amb covid-19, i no hi ha cap professional de baixa per aquesta malaltia. Les fonts subratllen que hi ha hagut PCR positives per part de pacients amb altres malalties, a qui es realitza la prova com a mesura de seguretat. D'altra banda, per desè dia consecutiu no s'han registrat defuncions per coronavirus, i es mantenen les 819 víctimes de la pandèmia a la regió. D'aquestes, 368 han mort a hospitals o sociosanitaris i 252 a centres residencials.