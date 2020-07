Reforçaran la vigilància a Sadernes per evitar massificacions a la zona dels gorgs

El Consorci de l'Alta Garrotxa ha decidit reforçar la vigilància a Sadernes per evitar aglomeracions a la zona dels gorgs en plena crisi sanitària de la covid-19. A principis de juny van limitar l'aparcament oferint només la meitat de les places (una vuitantena) però els visitants han continuat pujant i han aparcat a banda i banda de la carretera. Diumenge passat es van concentrar a la zona més de 500 vehicles i els Mossos van posar una quarantena de sancions per estacionar als vorals. Aquest cap de setmana s'obrirà l'aparcament al complet i es posaran senyals informatius de prohibir aparcar a la carretera. Protecció Civil s'afegeix a les tasques que feien fins ara els dos informadors i els dos vigilants contractats a la zona.

"Aquests dies han vingut massa visitants, estem en plena de pandèmia i sembla que tot marxi bé" lamenta el president del Consorci de l'Alta Garrotxa, Santi Reixach, que recorda que no s'aconsella el bany en gorgs i rius. En declaracions a l'ACN, subratlla que no es tracta de "prohibir" l'arribada de visitants sinó que es faci de forma ordenada per evitar massificacions davant del risc de contagi per la covid-19. A principis de juny van decidir reduir a la meitat les places d'aparcament de Sadernes, una mesura que no ha estat suficient. Diumenge passat hi havien més de 500 vehicles, entre a dins i fora de l'aparcament. La majoria estaven estacionats a banda i banda del voral de carretera, una situació que impedia el pas de vehicles de serveis en cas d'emergència. Els Mossos d'Esquadra van sancionar una quarantena de vehicles mal aparcats.

Per evitar noves massificacions, el Consorci de l'Alta Garrotxa amb els alcaldes de la zona han acordat reforçar la vigilància amb efectius de Protecció Civil que se sumen a partir d'aquest cap de setmana amb els dos informadors i dos vigilants que ja hi havia. L'aparcament s'obrirà al complet amb 170 places i s'informarà al punt de control de Montagut quan aquest estigui ple perquè els conductors facin marxa enrere. Mossos d'Esquadra i Agents Rurals també patrullaran la zona.

La setmana vinent es valorarà com ha funcionat el dispositiu i si cal prendre més mesures.