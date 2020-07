Renfe posa un nou tren d'alta velocitat a primera hora del matí

Renfe ha anunciat que, a partir d'avui, posarà un nou tren d'alta velocitat que sortirà de Figueres en direcció Girona i Barcelona a les 6.30 h del matí, de manera que arribarà a la capital catalana abans de les 7.30 h i facilitarà l'entrada a la feina dels gironins que treballen a Barcelona. La mesura arriba després que, fa uns dies, un grup d'usuaris del TAV (en la seva versió Avant) es queixessin que, després del confinament pel coronavirus, no s'hagin recuperat suficients freqüències per poder anar i tornar de la feina.

Amb el tren que sortirà a dos quarts de set del matí de Figueres, i que tot seguit passarà per Girona, Renfe amplia la franja de primera hora del matí. Els usuaris es queixaven que, fins ara, el primer tren no arribava a Barcelona fins a les 8.50 h del matí, de manera que els era molt difícil combinar el transport públic amb l'horari laboral. Amb el nou tren, que continuarà el seu viatge fins a Madrid a les 10.10 h, es millorarà el servei de primera hora, segons ha indicat la companyia, que des del primer moment ha argumentat que les freqüències s'aniran recuperant a mesura que hi hagi demanda. Amb la incorporació d'aquesta nova freqüència, els viatgers entre Figueres i Girona tindran set serveis d'alta velocitat en sentit sud i sis en sentit nord, amb una recuperació que anirà progressant en funció de la demanda que es registri, segons ha reiterat Renfe.

La companyia ferroviària ha argumentat que s'ha vist obligada a reajustar l'oferta perquè la demanda dels trens d'alta velocitat després del confinament per la covid-19 s'està recuperant de forma lenta. Concretament, segons les dades facilitades per la companyia, l'ocupació dels trens d'alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona se situa en un 50%.