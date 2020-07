Catalunya alleuja l'ús de la mascareta a la feina

Catalunya vaa decidir ahir alleujar l'ús de la màscara a la feina. Deixarà de ser obligatòria per als treballadors quan es trobin asseguts o fixos en el seu lloc de treball. Així ho va decidir el Departament de Salut, que ha modificat les normes i excepcions del seu ús. D'aquesta manera, el document que recull la nova excepció precisa que els treballadors podran deixar de portar màscara «en empreses no obertes al públic, una vegada la persona treballadora estigui al seu lloc de feina -asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat- i amb totes les mesures necessàries». No obstant això, Salut recorda que el seu ús continua sent recomanable, i que s'ha de dur en tots els desplaçaments que tinguin lloc dins del centre de feina.