Les comarques gironines concentren la major densitat de motos per habitant d'Espanya

Les comarques gironines són el territori de l'estat espanyol que concentren un major nombre de motocicletes per cada 100.000 habitants, segons l'informe elaborat per la patronal de l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de les Dues Rodes (Anesdor) i la patronal de les assegurances Unespa. Concretament, les comarques gironines tenen 10.802 motos per cada 100.000 habitants, és a dir, una per cada deu persones. En segon lloc, se situen les províncies de Granada (10.591), de Màlaga (10.581) i Ceuta (10.409). Barcelona, per la seva banda, es troba en setè lloc, amb 8.890 motocicletes. Precisament, a Barcelona capital és on la proporció de dones motoristes és més elevada, amb un 25,67%, seguit de les de Girona, amb un 23,5%.

D'acord amb l'informe ' de les dues entitats, amb dades corresponents al 2018, Barcelona és la el territori de l'estat espanyol que suma més vehicles de dues rodes, amb 492.205, seguida de Madrid, amb 286.431 i València (187.328).

Quant a la densitat de motocicletes per cada 100.000 habitants, la demarcació Girona és la que en té més de tot l'estat espanyol, amb 10.802, mentre que Barcelona en concentra 8.890; Tarragona 7.403; i Lleida, 5.395. En xifres absolutes, les comarques de Girona tenien al 2018 un total de 81.277 motos, les de Tarragona 59.031 i les de Lleida 23.166

L'informe destaca que a Barcelona una de quatre conductors és una dona, que juntament amb Girona, Sant Sebastià, Mijas, Fuengirola, l'Hospitalet de Llobregat i Cadis, on el percentatge supera el 20%. De mitjana, les dones representen només el 16% dels conductors de motos i les dues entitats destaquen que és un percentatge baix respecte altres categories de vehicles, ja que representen el 25,6% sumant totes les categories a motos. Anesdor i Unespa apunten aquest augment de la presència de les dones als "nous hàbits de mobilitat urbana, el desenvolupament de materials més lleugers i l'existència d'una cultura motera local forta".

D'altra banda, l'antiguitat dels vehicles de dues rodes a l'estat espanyol és pròxima als deu anys, deixant a banda les considerades clàssiques (de més de 25 anys). A les demarcacions catalanes, a Lleida és on hi ha les motocicletes més antigues, amb 12,6 anys, mentre que a Tarragona la mitjana és de 12,1 anys; a Girona d'11,6 anys i a Barcelona de 10,4 anys.