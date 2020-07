Dos possibles positius de covid-19 en un gimnàs de Ripoll

El CAP de Ripoll ha activat el protocol de rastreig de la covid-19 per dos possibles positius a un gimnàs de la ciutat. Es tracta de dos monitors del centre. El cas ha transcendit públicament a partir d'un àudio que ha fet l'alcalde de la ciutat, Jordi Munell, per informar de forma confidencial als portaveus municipals per la situació d'emergència i que aquest dijous s'ha compartit per les xarxes socials.

En la gravació, l'alcalde informava que caldrà contactar amb els familiars i amics dels usuaris i que això pot suposar una "xarxa d'un centenar de persones". Munell ha lamentat la filtració subratllant que no és moment de generar "alarma social" però sí "d'extremar les normes de prudència per evitar nous rebrots i confinament".