ERC exigeix a l'Estat un fons per reparar les destrosses del «Gloria»

El senador d'ERC per Girona Jordi Martí ha exigit al Govern espanyol un fons econòmic específic per refer les zones afectades pel temporal Gloria, que el gener d'aquest any va afectar greument les comarques gironines, i pel temporal Dana, que es va produir l'octubre de 2019. Martí ha recordat que la suma dels danys a les comarques de Girona supera els 25 milions d'euros només en inversió i en competències estrictament municipals. Aquí, indica, s'hi haurien d'afegir totes aquelles actuacions que són competència d'altres administracions.

Segons el senador republicà, els efectes del Gloria en localitats com Cadaqués, Castell-Platja d'Aro o Calonge i Sant Antoni han estat molt visibles i no tots els treballs de reparació dels desperfectes s'han acabat abans de començar la temporada turística.

Martí ha recordat a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, que els ajuntaments estan fent front «a multitud de problemes», atenent els serveis bàsics i resolent les demandes ciutadanes sense poder disposar de tota l'ajuda que se'ls va prometre. «Els ajuntaments continuen, avui dia, sense certeses sobre les mesures econòmiques concretes per fer front als efectes dels temporals ocorreguts a la tardor de 2019 i gener de 2020, entre molts altres», ha lamentat.

El senador ha demanat al Govern espanyol la redacció urgent d'un reial decret de zones greument afectades per respondre a les mesures urgents per pal·liar aquests efectes causats pel Gloria i que encara són visibles en molts municipis de la Selva i de la Costa Brava un cop iniciada la temporada turística.

A més, Martí ha reiterat al Govern que la despesa imprevista en inversions i manteniment pot alterar «l'equilibri economicofinancer i pressupostari dels ajuntaments», al qual s'ha de sumar la «regla de despesa» que no permet un ús lliure del superàvit i els romanents de tresoreria acumulats.