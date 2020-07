La «forta» crisi econòmica post-COVID preocupa el Banc dels Aliments de Girona

La incertesa davant dels pròxims mesos «perquè la crisi econòmica que vindrà després de la pandèmia és, segons totes les perspectives, molt forta» preocupa el Banc dels Aliments de Girona, tal com el president, Frederic Gómez Pardo, va traslladar al delegat del Govern de la Generalitat, Pere Vila, que ahir va visitar els magatzems de l'entitat per primera vegada.

Des d'aquesta setmana, el Banc dels Aliments percep certa reducció de la demanda de menjar en municipis costaners com ara Blanes, «potser perquè la gent ha començat a trobar treball temporal en el sector turístic», va apuntar Gómez. La situació general, però, es manté en els nivells de necessitat que s'han registrat el primer trimestre de la pandèmia, quan les peticions de les organitzacions a les quals serveix van augmentar un 31%. Entre mitjans de març i de juny, el banc va arribar a 41.270 gironins, gairebé deu mil més que el 2019, ja que durant el mateix període de l'any passat va beneficiar 31.620 persones. L'increment també es mostra en el nombre d'associacions amb què col·labora, que han passat de 84 a 88.



Més donacions i de tota mena

Les xifres a l'alça continuen si s'analitza la quantitat de diners donada al Banc dels Aliments de Girona: 153.632 euros, un 35% més del que va rebre entre març i juny del 2019, provinent de diferents iniciatives privades i públiques, donatius particulars o de la fundació estatal a la qual pertany. El president va indicar que durant l'estat d'alarma per la Covid-19 han rebut donacions «no habituals i de tota mena», des de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies fins a la Penya Barcelonista d'Arbúcies, per posar dos exemples.

En total, Gómez va remarcar que al llarg d'aquell trimestre van repartir 506.012 quilos de menjar, pels 295.000 de l'any passat; així que –va dir– «tot i augmentar el nombre de beneficiaris, també hem pogut comprar més aliments, s'han pogut cobrir totes les necessitats i el magatzem ara està ple».

En aquests moments, el president de l'organització gironina va subratllar que la seva preocupació principal se centra en què passarà en el futur proper, perquè «no se sap si els beneficiaris continuaran augmentant, si la solidaritat o si l'ajuda de la Unió Europea –amb un programa que acabava i s'havia de modificar el 2020–, continuaran». «Hem pogut cobrir les necessitats generades per la pandèmia, però estem pendents del que pot passar ara i de les conseqüències econòmiques», va afegir.

Durant la visita a les instal·lacions del Banc dels Aliments de Girona, el delegat del Govern de la Generalitat, Pere Vila, va assegurar que l'entitat «està gestionant la situació de forma impecable, i no només ara, si no des de fa molt de temps». «Malauradament –va lamentar– cada vegada hi ha més usuaris que hi acudeixen, això fa que hi hagi d'haver més voluntariat, més empreses col·laboradores i més diners de les administracions per donar resposta a aquesta necessitat». L'administració va informar que el 2020 ha subvencionat l'entitat gironina amb 60.000 perquè compri menjar, que s'hi va derivar el programa de llet i fruita per a les escoles quan aquestes van haver de tancar el 12 de març, i que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destina quatre milions a comprar productes frescos a petits productors afectats per la pandèmia si els donen a la fundació del Banc dels Aliments. Precisament, Gómez Pardo va recordar que la seva federació va demanar a la Conselleria que prorrogués aquest programa adreçat als agricultors, que havia d'acabar al juliol. «És molt interessant perquè ajuda el sector agrari i, al mateix temps, les persones amb necessitats», va opinar el responsable del banc.