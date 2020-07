Una noia de 24 anys denuncia una agressió sexual al carrilet de Bescanó

Una veïna de Girona de 24 anys va denunciar dimarts una agressió sexual mentre estava passejant pels volts de les 11 del matí per la ruta del carrilet, proper al nucli de Bescanó, amb un nen petit de la seva família que també va presenciar els fets.

Segons queda recollit a la denúncia presentada als Mossos d'Esquadra, a la qual ha tingut accés Diari de Girona, el presumpte agressor va acostar-se a la víctima per darrere amb bicicleta, va intentar parlar amb ella, va tocar-li un pit i va agafar-la per la samarreta fins a tirar-la a terra.

L'atacant va llançar-se al damunt de la noia i va intentar fer-li més tocaments, però ella va defensar-se amb puntades de peu mentre cridava que trucaria a la policia. Va ser llavors quan l'atacant va desdir-se'n i va marxar.

A plena llum del dia

Els fets van passar dimarts cap a les onze del matí. La víctima anava per la via verda amb un nen de quatre anys fill de la seva cosina, en un tram que passa per la vora del riu Ter, entre Salt i Bescanó, quan un noi amb bicicleta de passeig se li va apropar, li va tallar el pas i l'anava arraconant cap a un costat.

«Va començar a arramblar-nos al costat amb la bici perquè no poguéssim caminar gaire. Ens podia tirar cap al costat perquè anava amb bici i nosaltres a peu», va explicar la víctima a aquest diari. Mentrestant, el noi –d'uns 25 anys, cabell curt i 1,80 metres d'alçada– li anava fent preguntes damunt la bicicleta, com ara el seu nom o on vivia, i també li insistia que li donés el número de telèfon i l'usuari d'Instagram.

«Li vaig dir que em deixés passar, que no li diria res i que ens deixés tranquils», va relatar la noia. Tot i que el noi es va excusar per les preguntes, va seguir arraconant-los amb la bicicleta mentre caminaven. Per aquest motiu, la jove va decidir girar i agafar una drecera per arribar abans a casa, moment en què l'agressor va tocar-li un pit.

«El vaig apartar i ell va tornar a provar-ho, el vaig tornar a apartar i com que va veure que m'estava resistint, va baixar de la bicicleta, va agafar-me de la samarreta i em va tirar a terra». Segons va explicar la víctima, veïna de Girona, el noi se li va tirar a sobre i ella es va defensar com va poder, clavant-li coces i puntades de peu mentre cridava que trucaria a la policia. Va ser llavors quan l'atacant –que duia samarreta negra i pantalons curts negres, sense casc ni mascareta–, va decidir agafar la bicicleta i marxar. La noia va agafar el nen petit –que havia presenciat l'agressió– i van anar a una casa propera d'un veí de Bescanó per beure aigua i asserenar-se.

Obstacles per posar la denúncia

La víctima va trucar de seguida als Mossos per denunciar l'agressió però quan va arribar a la comissaria de Salt per declarar i formalitzar la denúncia, l'agent que va atendre-la va qüestionar-li la gravetat dels fets, explica. Segons relata la mateixa víctima, li van insinuar que ja sabien de quin noi parlava i que aquest no disposava de totes les facultats mentals.

Així, doncs, la noia lamenta que amb aquest pretext, en comptes de donar-li suport l'agent va protegir l'agressor i va menystenir la gravetat del que ella havia patit, acollint-se a la desafortunada comparació de «això és com si vas a la discoteca i et toquen el cul». Tot plegat va portar la víctima a abandonar la comissaria de Salt i adreçar-se a la de Girona, on finalment va posar la denúncia. «Ja bastant tenia com per a sobre aguantar allò. Vas recordant i vas sentint-te culpable que hagi passat això», apunta.

Ara, la investigació dels Mossos ja està en marxa i avui ja han citat la víctima per fer un reconeixement fotogràfic del presumpte agressor. Els agents aniran al lloc exacte on va passar l'agressió perquè la noia reconstrueixi els fets in situ.