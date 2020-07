Olot cancel·la les festes del Tura per la Covid-19 i el risc de rebrots per aglomeracions

L'Ajuntament d'Olot ha decidit suspendre la propera edició de les festes del Tura que s'havien de celebrar el setembre vinent per la crisi sanitària de la covid-19. Després d'estudiar tots els escenaris possibles, consideren que cal seguir les indicacions sanitàries que demanen evitar situacions d'aglomeracions que puguin generar nous rebrots. Tots els grups representats al consistori han acordat que no es faci la festa major. L'alcalde, Pep Berga, ho ha anunciat aquest dijous acompanyat de representants dels diferents partits on ha exposat que s'han descartat diferents opcions com ara prescindir dels actes més multitudinaris o fins i tot fer concerts en espais tancats i amb aforament limitat.

L'Ajuntament d'Olot s'ha posat en contacte amb les entitats que organitzen actes a les Festes del Tura per comunicar-los la decisió i instar-los a reprendre l'organització d'activitats per al 2021. També es reunirà amb les associacions que tenien barraques en les últimes edicions per donar-los suport perquè puguin mantenir la seva activitat habitual al llarg de l'any.