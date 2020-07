Sis infraccions en la venda de petards a Girona durant el juny

Els agents d'Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil van detectar durant el mes de juny sis infraccions en l'emmagatzematge, distribució i venda de petards i coets. A Catalunya, les infraccions van elevar-se a les 46 i es van decomissar 27.254 artefactes pirotècnics en les més de 1.000 inspeccions fetes.

Els 150 agents van enxampar 26 infraccions a Tarragona, 11 a Barcelona, sis a Girona i tres a Lleida. Tot i la reducció en els punts de venda, les infraccions més greus van ser per l'emmagatzematge irregular en naus no autoritzades o fins i tot furgonetes.

A causa de la covid-19, el nombre de punts de venda autoritzats a Catalunya es va reduir i en total n'hi va haver 1.315, fixos o provisionals, davant dels 1.348 del 2019. Tot i així, molts establiments no van arribar a obrir, i concretament a la demarcació de Girona, van ser 20 els que van romandre tancats. Entre les infraccions, destaquen la venda de material pirotècnic a particulars per internet i enviat a través de missatgeria, la venda de productes de categoria T1, destinats a teatres, sense autorització, la presència de material fora del magatzem i damunt del mostrador, la falta d'eficàcia de les mesures de seguretat, la venda compartida d'encenedors incompatibles amb la pirotècnia, la presència de material a l'abast del públic o la venda a l'engròs sense autorització.

També es va detectar la venda per part de persones no autoritzades, per no figurar la persona responsable a l'establiment, irregularitats en el compliment dels registres obligatoris o l'absència de cartells homologats, entre d'altres.