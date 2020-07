Banyoles estrena Pla Director per al parc de la Draga per evitar-ne la degradació

Gairebé 30 anys després de la seva construcció, el parc de la Draga de Banyoles estrena un nou Pla Director impulsat per l'Ajuntament de Banyoles amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'arbrat preservant el disseny paisatgístic originari, arranjar, mantenir i ampliar la xarxa de reg i millorar el carril per bicicletes.

El parc va ser construït a principis dels anys 90 amb motiu de la celebració dels Jocs Olímpics del 1992, i fou dissenyat pel prestigiós arquitecte nord-americà Peter Eisenman, que el va concebre com un espai obert que fusionava l'espai natural de l'Estany amb el nou barri de la Vila Olímpica i la resta de la ciutat. Amb els anys el parc s'ha anat deteriorant especialment amb les fuites d'aigua de la bassa central, que causen inundacions constants al passeig central del parc. En aquest sentit, la bassa es buidarà, es netejarà en profunditat i es refarà el mur de contenció per evitar la pèrdua d'aigua. Tanmateix es reconstruirà el pont de fusta que hi havia a la part nord i que s'havia retirat ja fa uns anys. Pel que fa als camins que estan en mal estat, seran arranjats amb sauló. Les noves mesures també contemplen la finalització i adequació del carril bici del passeig principal. El Pla Director també preveu la renovació gradual de l'arbrat substituint la totalitat dels pollancres vells per reduir el risc de fractura o caiguda dels arbres. Aquest seran substituïts per pollancres nous que es combinaran amb arbres tipus freixe. D'altra banda i per tal de fer una millora paisatgística, en un dels espais del prat s'hi posaran plantes de flor autòctones. El pressupost de les actuacions és de 270.139 euros.