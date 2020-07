Campanya de sortejos a Vilablareix per impulsar el comerç local

L'Ajuntament de Vilablareix ha engegat la campanya «Fem poble! Comerç local de Vilablareix» per promoure el comerç de proximitat del municipi, tocat per la situació d'emergència del coronavirus, a la qual ja s'han adherit 35 establiments de la població.

La iniciativa consisteix a fer sis compres a diferents establiments del poble que hi participen, amb un import mínim de 5 euros (cal guardar-ne els tiquets). Els comerços segellen cada compra en una butlleta que, prèviament, s'ha enviat a tots els domicilis de la vila. Tots els comerços disposen de butlletes i se'n podran demanar tantes com es vulgui. Una vegada omplertes, s'hauran de dipositar a les urnes que hi haurà a l'ajuntament de Vilablareix, al Viver d'Empreses El Rusc i al Centre Cultural Can Gruart. Els participants entraran al sorteig d'una experiència valorada en 180 euros, com ara una sortida en globus, una ruta en kayak, esports de natura, etc. El primer sorteig es farà a finals de setembre.