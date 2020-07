La capacitat aèria cau en picat

Menys vols, menys seients i menys tripulants. Malgrat obrir les fronteres, la temporada és incerta i amb una ocupació testimonial. Segons l'últim informe de Turespaña, les freqüències de vol no estan –ni molt menys– a l'altura del 2019, sinó molt per sota, fins a un -60%. La demanda als països emissors també fluixeja i els agents turístics tracten de despertar-la amb descomptes «molt agressius» i flexibilitat. Però ni així.

er motius econòmics obrim les nostres fronteres, i fem els ulls grossos davant els contagis diaris que es produeixen en alguns països del nostre entorn, però tanta laxitud no dona el fruit desitjat. L'últim informe de Turespaña del 9 de juliol avisa que, malgrat tot, la recuperació està molt lluny del desitjable per un motiu molt senzill: la capacitat que ofereixen les aerolínies i els agents turístics s'ha reduït d'una manera important a escala global, entre un 20% i un 60%, segons cada país. En part es deu al fet que la pandèmia ha fet mal a les finances i a les estructures d'aquestes empreses, que per sobreviure redueixen el seu pes (en forma de menys vols, menys pilots, menys tripulants, menys venedors...), però també al fet que en els mercats emissors cala la idea que és millor passar les vacances a casa (al propi país) i al fet que les seves butxaques no estan per a gaires alegries. El nou informe, per cert, ha deixat de dir-se «Sobre situacions i tendències dels mercats turístics emissors estrangers» per passar a denominar-se «Indicadors de recuperació de mercats».



ALEMANYA



Vols al 40%

Turespaña (organisme autònom de l'Administració General de l'Estat que s'encarrega de promoure Espanya com a destinació turística) adverteix que si bé es mantenen tots els destins, «la capacitat oferta ha disminuït considerablement i molts operadors, sobretot de circuits, han decidit reprendre les operacions només després de l'estiu». Les «capacitats aèries» també condicionen aquesta oferta, ja que estan volant al 30-40% en relació al 2019, i al juliol i agost no aconseguiran més del 50%». S'apunta a la «por sanitària i a la forta pèrdua de poder adquisitiu» com a elements que perjudiquen severament la demanda. D'aquí ve que hagi augmentat l'interès «pels paquets turístics, donades les garanties ofertes pel touroperador en les repatriacions».

Un assumpte al qual no es presta gaire atenció però que és de vital importància perquè forma part dels hàbits de consum alemanys, és el que afecta la distribució minorista (els agents de viatges), que «està en una situació crítica». Els turoperadors «han començat a agilitzar el pagament de comissions per donar liquiditat a les agències, malgrat que centenars ja hagin tancat i s'esperin més tancaments». La dada positiva és que «la represa de l'activitat turística a Espanya ha estat acollida molt positivament, més encara en estar els principals competidors de sol i platja [Tunísia, Turquia...] encara tancats al mercat germànic».



regne unit



Preus «molt agressius» davant

la feblesa de la demanda

Com en el cas alemany, «les capacitats aèries per a la present temporada estival reflecteixen una caiguda del 43% respecte a les existents el 2019 i del 58% per a la pròxima temporada d'hivern». La demanda està tan fluixa que les línies aèries i els turoperadors britànics tracten d'animar-la mitjançant «polítiques molt flexibles per a cancel·lacions i canvis», així com «amb preus molt agressius», especialment en els paquets. Perquè el comportament de la demanda «s'està veient molt afectat, a curt i mitjà termini, per les possibles restriccions o necessitat de certificacions sanitàries per a poder viatjar, per les pròpies pors dels potencials viatgers a sofrir contagis si volen i per les preocupacions derivades de la situació econòmica».

D'aquí ve que estigui en auge el turisme domèstic, potenciat per la campanya We are Good to Go per a establiments que compleixin protocols sanitaris, així com per la reducció de l'IVA turístic del 20% al 5%, i per la incentivació del consum en restaurants, pubs i cafeteries «amb rebaixes de fins al 50% fins a agost». La iniciativa es diu Eat Out to Help i no inclou l'alcohol. L'informe a penes esmenta la recent decisió d'Escòcia de posar en quarantena aquells ciutadans que viatgin a Espanya, la repercussió dels quals es podrà detectar pròximament.



itàlia



Els seients es redueixen un 23%

Per al període comprès entre el passat 1 de juny i el 31 d'octubre d'enguany, hi ha «una disminució total del nombre de seients del 23,1% (-22,9% en les línies de baix cost i -23,6% en les tradicionals), segons dades d'AENA incorporats a l'informe de Turespaña. Si bé les principals companyies aèries «recuperen les seves connexions al juliol, disminueixen considerablement» els vols i capacitats, avisa.

«La incertesa sobre l'evolució de l'epidèmia i sobre l'obertura de les fronteres internacionals ha condicionat la resposta d'un turista ja caracteritzat per la reserva last minute», alerta l'Institut de Turisme espanyol. «Segons les últimes previsions, entre el 80% i el 85% dels italians que viatjaran aquest estiu triaran un destí domèstic. Sicília, Sardenya i Toscana són les metes més demandades».



països baixos



Menys freqüències i mal a la imatge de destí segur

Com en la resta de països, Turespaña indica que les freqüències de vols s'han reduït. Almenys, aquestes illes estan entre els destins més demandats, al costat de Canàries i la Costa del Sol. El problema és que el Ministeri d'Afers exteriors holandès ha advertit en el seu web que no s'ha de viatjar a les zones de Catalunya i Galícia afectades pels brots de coronavirus. És a dir, mala imatge per al destí Espanya que, de rebot, ens colpeja: «Perjudica la nostra imatge de destí segur», s'admet en l'informe. Un dels canvis detectats en la demanda és la tendència a reservar a última hora «i a llocs no massificats».



bélgica



TUI, al 35% de la seva capacitat

A Bèlgica, la reacció del Govern a allò succeït a Catalunya i Galícia ha estat encara pitjor: «A causa del confinament a Lleida i Lugo s'ha canviat l'avís de viatge a Espanya del verd al taronja. Es recomana per part del Govern belga que els passatgers que tornin de Catalunya i hagin pogut estar en la zona de Lleida es facin un test PCR i autoquarantena».

L'oferta cap al nostre país «és la mateixa que en anys anteriors, però molt més reduïda». Per exemple, alguns agents, com TUI, operen «a un 35% de la seva capacitat» en comparació a l'estiu de 2019. Els touroperadores tornen «molt escalonadament» a l'activitat. Per això, «el problema és la menor connectivitat enfront d'altres anys». I que hi ha «moltes menys freqüències».

Els belgues prevalen «els destins segurs amb un sistema sanitari fort». Allí han cobrat importància les assegurances de viatge: «El propi centre de crisi belga recomana que si es viatja a l'estiu, es faci assegurat». Turespaña creu, a més, que «hi haurà un fort creixement de l'anomenat staycation (vacances a casa)», al que ajuda que «cada habitant rebria un RailPass que permetrà realitzar gratuïtament 12 trajectes» simples amb tren. Es distribuirà a partir del 17 d'agost i tindrà una validesa de sis mesos. Entre les noves tendències en aquest país destaquen els glampings (càmpings de luxe), els viatgis residències secundàries i els trajectes alternatius a llocs poc concorreguts: «En canvi, els perdedors són els city trips, els creuers i el tot inclòs». Els mitjans de comunicació belgues han ressaltat «l'exigència de l'ús de la màscara com a problema per gaudir de les vacances» a Espanya.



frança



Cau un 40% la capacitat aèria

Si bé totes les companyies gal·les han reprès els seus vols, «la capacitat aèria ha disminuït en un 40%». Els sondejos de la turoperación «indiquen reactivació de reserves, però no significatives». Els francesos prefereixen enguany volar a Grècia i Tunísia, si bé es decanten principalment pel turisme de proximitat.

Els Alps i els Pirineus estaran plens de gom a gom enguany: «La seguretat sanitària és la preferència, per sobre del preu». Com a Holanda, ha sorgit el fenomen de les reserves d'últim minut: «Hi ha reticència a avançar viatges davant la incertesa per l'evolució de la situació sanitària». Entre altres raons, per després no haver de bregar amb les ronses aerolínies o TTOO perquè els retornin els diners.



suïssa



Descomptes i assegurances per incentivar la demanda

Comencen a arribar a Eivissa els vols des de Suïssa, on els turoperadors «ofereixen assegurança de repatriació i bons de descomptes per incentivar la demanda», atès que un terç no sortirà de la seva casa per por de la pandèmia. El que allí també està en auge és el turisme de proximitat: «La classe política anima a romandre al país i els cantons i els hotelers s'esforcen a fer ofertes a un públic que a l'estranger obté preus bastant més baixos per a les seves vacances», segons explica Turespaña.

Hi ha cantons francòfons que realitzen ofertes «de pernoctacions addicionals gratuïtes o amb descomptes, vals de descomptes en restaurants, hotels, museus i parcs temàtics», a més de facilitats «com a gratuïtat del transport d'equipatge punt a punt». No és d'estranyar, doncs, que es calculi que les vacances domèstiques augmentaran en aquest país entorn del 50%, que els càmpings experimentin una demanda «pròxima al ple total», i que el primer operador de cases i apartaments vacacionals, Interhome, registri un increment de reserves locals pròxim al 100%. L'Institut Turístic destaca, pel seu fort impacte positiu, el projecte pilot de Mallorca, perquè va demostrar que «el risc en les nostres destinacions és similar al que es corre a Suïssa». La vacances escolars comencen en aquest país aquesta setmana, per la qual cosa les famílies «estan estudiant les ofertes dels turoperadors i línies aèries». Tal vegada s'animen a venir.



suècia



Cauen els regulars

Baixa el volum d'oferta a causa de «la caiguda en rutes regulars, condicionada per la complicada situació que travessen les principals aerolínies d'aquest mercat, així com pel reduït volum d'operacions que previsiblement programin els principals operadors turístics». En aquest país també augmenta l'interès «per les polítiques flexibles de cancel·lació i les garanties de repatriació».