Denuncien nou transportistes que circulaven sobrecarregats a Llagostera

Els Mossos d'Esquadra han denunciat nou conductors que circulaven amb furgonetes o camions petits sobrecarregats durant un control de transports lleugers a Llagostera (Gironès). Els agents, que van muntar el control aquest dimecres al peu de la C-65, van acabar denunciant quasi la meitat dels vint conductors que van aturar. A més, en algun cas, els infractors van sortir del lloc amb més d'una denúncia. Perquè els agents també van detectar transportistes que duien càrrega sense autorització, portaven els pneumàtics desgastats, conduïen amb el permís retirat o tenien la ITV caducada. L'infractor que es va endur la palma, però, va ser un home que, a més de portar excés de pes, no tenia l'autorització pertinent i va donar positiu al drogotest.

El control de trànsit a la C-65 s'emmarca dins una campanya que porten a terme els Mossos d'Esquadra per detectar irregularitats en vehicles lleugers que transporten mercaderies (bàsicament, furgonetes i camions petits). Entre d'altres, es vol lluitar contra la competència deslleial, la sobrecàrrega o la picaresca de fer transports sense tenir vigent l'autorització que correspon.

El control de Llagostera es va fer aquest dimecres al quilòmetre 14 de la C-65. Durant l'estona que va durar, els Mossos van aturar vint vehicles de transport lleuger i van acabar denunciant gairebé la meitat dels conductors.

En concret, van detectar nou transportistes que circulaven amb un excés evident de càrrega. A més, també van denunciar-ne dos per circular sense autorització i un altre per infringir la normativa ADR (que regula el transport de mercaderies perilloses).

D'entre tots els transportistes que van aturar, n'hi va haver un que acumulava un rosari d'irregularitats. A més de circular amb excés de pes, el conductor no tenia cap mena d'autorització per fer de transportista i, a més, va donar positiu al drogotest. Per aquest motiu, els agents també el van denunciar per via administrativa.

Més deficiències

Durant el control, els Mossos també van detectar altres deficiències. En concret, furgonetes o camions petits que circulaven amb els pneumàtics desgastats, transportistes que tenien el permís caducat o que portaven la ITV caducada.

El control de Llagostera no serà l'únic que els Mossos d'Esquadra de Trànsit portaran a terme centrat en controlar els transports lleugers. En els propers dies, n'aniran fent més arreu de la xarxa viària.