Festa del Carme diluïda per la COVID-19

La festa de la Mare de Déu del Carme, patrona de diversos pobles del litoral, es va veure afectada per la pandèmia de la covid-19.

Els municipis de la Costa Brava van optar per reduir els programes o bé suspendre actes. D'altres, com l'Escala, van introduir el format telemàtic per celebrar aquesta festivitat. En aquest cas ahir no hi va haver processó, sinó que directament es va celebrar l'ofrena de peix i l'ofici a l'església, amb un aforament limitat. L'Ajuntament de l'Escala va col·laborar amb el Canal 10 Empordà per tal de transmetre en directe tant l'ofrena com el concert a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona del vespre. Així mateix, es va animar els escalencs a «ajuntar-se de totes maneres a casa, amb la família, pel tradicional dinar». Pel que fa a la catifa de sal, aquest any s'ha dedicat al personal sanitari que ha estat a primera línia.

A Empuriabrava, en canvi, es va fer igualment la processó en barca pels canals des de la bocana del port. Tot i això, tal com va explicar l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, «hi havia activitats els altres anys com els gegants, les sardanes o els castellers que s'han anul·lat per no acumular gent i evitar contagis». A més a més, per les festes del Carme d'Empuriabrava fins al 19 de juliol s'han organitzat concerts i dues projeccions de cinema a la fresca. Aquestes activitats, tot i ser gratuïtes, requereixen reservar l'entrada prèviament.

Finalment, a Cadaqués també es va fer una processó en un format reduït i a Llançà es va fer un concert d'havaneres. Al Baix Empordà, a l'Estartit, es va fer una missa solemne al matí i sardanes al vespre.