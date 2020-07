MATADEPERA Segueixen creixent els casos positius

? L'Ajuntament de Matadepera va suspendre ahir els actes públics dels propers dies després que els casos positius de covid-19 hagin seguit creixent entre els veïns. Si dimecres es confrmaven cinc casos vinculats a un dinar privat, ahir va transcendir que a la vila hi ha dos positius més. El consistori va explicar que, mentre no es conegui l'origen d'aquests nous contagis, la Generalitat ha recomanat suspendre preventivament tots els actes i activitats públiques previstes per a aquesta setmana.