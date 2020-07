Quim Masferrer surt als carrers amb el seu nou espectacle rodat

Quim Masferrer s'ha hagut d'adaptar també a la nova normaltiat amb el virus i, per aquest motiu, el seu espectacle s'ha transfomat i ara recorre els carrers de les poblacions damunt d'un escenari mòbil. A Sant Gregori tindran l'oportunitat de veure'l ja que l'actor selvatà hi portarà el Moltes gràcies amb motiu de la celebració de la festa major. Serà demà, segon dia del programa d'actes, a partir de les 7 de la tarda. L'escenari sobre rodes es desplaçarà pels diferents carrers del poble per donar l'oportunitat als veïns de formar-ne part i participar-hi.

Aquest és només un dels espectacles que configuren el programa de la festa major de Sant Gregori, que també s'ha adaptat als temps que vivim. Per aquest motiu, molts dels actes s'hauran de seguir amb un cert distanciament i amb les corresponents mesures de seguretat. Això no ha de ser, però, un impediment perquè la gent participi al màxim a la seva festa major. Per exemple, la cloenda amb els focs d'artificis es podrà seguir el dilluns, 20 de juliol, mitjançant l'Instagram Live de la Comissió de Festes i del mateix Ajuntament.