Adif promet que el pont de Blanes estarà a finals d'any

Adif manté el seu compromís d'haver acabat a finals d'any la reconstrucció del pont sobre el riu Tordera que connecta Blanes i Malgrat, i que va quedar destrossat al gener després del pas del temporal Gloria. Des de llavors, la circulació de trens entre les dues localitats es troba interrompuda. El compromís d'Adif és restablir el trànsit ferroviari en aquesta línia «a finals d'any» -tot i que sense concretar exactament quan-, tot i que afirma que intentarà «retallar el termini en la mesura del que sigui possible». Per això, assegura que està mobilitzant «tots els recursos econòmics, tècnics i humans disponibles». L'actuació consisteix en la construcció d'una nova estructura de 221,3 metres de longitud.

Aquesta actuació es troba dins del paquet d'obres que Adif va anunciar ahir per a la xarxa ferroviària de Catalunya entre aquest 2020 i principis de 2021. Segons indica, es tracta de sis actuacions per fer avançar el desenvolupament del futur Corredor Mediterrani i la futura estació de la Sagrera, a Barcelona. De fet, una de les principals obres del pla serà el trasllat de lse vies de la línia d'amploe convencional entre Maçanet, Mataró i Barcelona a l'interior de l'estructura de la futura estació de la Sagrera. «Es tracta d'una fita de gran rellevància en l'avenç de les obres de construcció d'aquesta nova infraestructura, cridada a ser la gran estació de la capital catalana juntament amb Sants», assenyala l'entitat. L'inici de les obres serà el 25 de juliol i la previsió d'Adif és que els trens puguin circular per l'interior del nou tram soterrat, sense aturar-s'hi, a partir del mes de novembre.



Millora del túnel de Toses

D'altra banda, a les comarques gironines Adif també està treballant en la modernització de la infraestructura del túnel de Toses, situat en la línia d'ample convencional entre Barcelona i Puigcerdà. L'objectiu d'aquests treballs és intervenir en la infraestructura del túnel, entre Planoles i la Molina, per pal·liar els danys i les patologies que s'han detectat en les inspeccions tècniques, l'última de les quals el passat mes de març. Per això, fins al 7 de febrer de 2021 es duran a terme treballs per a la millora del revestiment actual, a més de la millora del drenatge longitudinal a ambdós costats de la via, per tal de garantir l'estabilitat i durabilitat de la via.