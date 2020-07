Banyoles intensifica els controls d'activitats que no estan permeses a l'Estany

El Consorci de l'Estany conjuntament amb els ajuntaments de Banyoles i Porqueres i els cossos policials han intensificat els controls conjunts per detectar activitats no permeses a la zona de l'Estany per fer complir el Reglament d'Activitats en especial durant els mesos d'estiu quan hi ha més afluència de persones.

De moment els cossos policials estan treballant per detectar els punts problemàtics, els horaris i les activitats que s'hi fan. Entre d'altres s'ha detectat el bany en zones no autoritzades, la pesca no autoritzada, l'ús d'embarcacions no permeses i abocaments de deixalles o danys a l'entorn. Quan es detecten aquestes activitats no autoritzades, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra avisen els infractors i, en cas de reincidència, se'ls sanciona.

El director del Consorci de l'Estany, Albert Tubert, va explicar que «la decisió s'ha pres precisament en aquests mesos d'estiu quan la pressió a l'entorn de l'Estany és més alta, sobretot de banyistes que accedeixen a zones no autoritzades». En aquest sentit, Tubert ha destacat que l'objectiu no és merament sancionador, sinó de garantir que totes les activitats es facin preservant l'entorn i que cal recordar que està protegit com a zona PEIN (Espai D'Interès Natural de l'Estany de Banyoles).

Segons explica el Consorci, a través d'un comunicat, la finalitat dels controls no són la sanció. Per aquesta raó, en un primer moment, la policia només alerta de la infracció i només sanciona en els casos de reincidència.