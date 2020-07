«De Banyoles», nova marca turística per a la capital del Pla de l'Estany

L'Ajuntament de Banyoles va presentar la nova marca turística de Banyoles amb què pretén incloure totes les particularitats del municipi de manera transversal que englobi la cultura, el comerç, l'esport, la natura, la gastronomia i el comerç. Dissenyada per Miquel Amela i Ferran Rodríguez de l'estudi Enserio, la nova marca aposta per posar en valor l'orgull banyolí amb un fort sentiment de pertinença i amb un indicador geogràfic. El nom «De Banyoles» permet, amb l'article De, adaptar-lo a qualsevol aplicació d'eslògan publicitari que necessiti ara endavant, com ara El Drac De Banyoles o La Travessia De Banyoles. Aquesta nova marca vol incidir molt en les xarxes socials i per això s'ha creat l'etiqueta o hashtag a les xarxes #debanyoles. El nou concepte comunicatiu de la campanya vol defugir de manera expressa dels inputs més de «postal idíl·lica» de Banyoles com ara les postes de sol tan associades a la imatge de l'Estany. Aquest resultat es pot veure en un vídeo promocional de la ciutat realitzat per la productora banyolina L'Upuntvuit que repassa, a tall de diàleg, un gran nombre d'elements representatius o també a la publicació en format diari que s'ha editat per a l'ocasió i que inclou textos d'Àgata Losantos amb imatges de la fotògrafa Sílvia Poch. Al mateix temps s'ha dissenyat una bossa de roba disponible a l'oficina de turisme per un preu de 3 euros.