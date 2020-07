Enxampen nou transportistes amb vehicles sobrecarregats a Llagostera

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dimecres nou homes per l'excés de pes que portaven en els vehicles de transport lleuger.

Els fets s'emmarquen en un control de transports dins d'una campanya que els agents de trànsit realitzen per tal de detectar irregularitats en vehicles lleugers que transporten mercaderies, competència deslleial, com els excessos de pes i/o tenir vigent l'autorització de transports per a la realització de servei públic, que se seguirant fent a la xarxa viària.

El control es va realitzar el mateix dimecres a la C-65, al seu punt quilomètric 14, dins del terme municipal de Llagostera on es van controlar una vintena de vehicles d'aquest tipus. També es van denunciar dues persones per circular sense tenir l'autorització de transports i una persona per infracció a la normativa de mercaderies perilloses.



Un positiu per drogues

Cal destacar que un dels conductors denunciats per excés de pes no tenia cap autorització de transports i, a més, també va donar positiu en drogues, motiu pel qual també va ser denunciat administrativament per aquest fet.

Durant el control es van detectar altres deficiències en els vehicles com circular amb els pneumàtics gastats, conduir amb el permís caducat o tenir la ITV caducada.