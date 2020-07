Les exportacions gironines cauen un 15% al mes de maig

Les exportacions gironines van caure un 15% al maig arrossegades per l'efecte de la pandèmia. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, les empreses de la demarcació van fer vendes a l'exterior per valor de 438,4 milions d'euros.

El maig també marca un punt d'inflexió amb les càrnies, que per primer cop aquest 2020 deixen enrere els números verds i veuen com les seves exportacions cauen un 8,4% (situant-se en 133,7 milions). De retruc, això també capgira l'acumulat de l'any, que el col·loca un 3,3% per sota de les vendes de les empreses gironines a l'exterior del 2019, a causa de l'efecte de la covid-19. Per països, França es manté com a primer destí dels productes gironins, seguit de la Xina.

La pandèmia de la covid-19 continua impactant de ple damunt les exportacions gironines. Si bé al maig, quan va començar la desescalada, la caiguda no ha estat tan acusada com la de l'abril (quan es va situar en el 23,7%) els números negatius continuen. Segons l'estadística que publica periòdicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el mes de maig les empreses de la demarcació van exportar per valor de 438,4 milions. I això, comparat amb el mateix període del 2019, es tradueix en un descens del 15%.

Si es passa la lupa per sectors, el maig també marca un punt d'inflexió. Perquè l'agroalimentari gironí per primera vegada deixa enrere els números verds. En concret, les seves vendes a l'exterior es van situar en 203,9 milions, cosa que representa una caiguda global del 9,3% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

Descens marcat per les càrnies

I en aquest descens, hi tenen a veure molt les càrnies. Al maig, les exportacions del clúster es van situar en 133,70 milions d'euros. En comparació amb el 2019, això suposa un descens del 8,4% (ja que aleshores, les vendes a l'exterior de carn fresca i despulles d'animals es van situar en 145,97 milions d'euros).

Les químiques, a la baixa

El coronavirus i la frenada de l'economia també es deixa notar al sector químic (el segon en importància al maig). En concret, al llarg d'aquest mes, les seves vendes cauen un 5,7% (situant-se en 85,1 milions).

Aquesta situació, però, no es dona amb la maquinària. I és que durant el mes de maig, tot i que tímidament, el sector ha aconseguit repuntar vendes (passant dels 37,24 milions del 2019 als 39,8 milions d'aquest 2020).

Pel que fa a mercats, al maig França s'ha mantingut com el primer destí dels productes gironins. Aquí les empreses hi han fet vendes per valor de 104,35 milions. Per darrere seu, i passant per davant de la resta de països de la Unió Europea s'hi situa el gegant asiàtic (amb exportacions de 57,77 milions d'euros, principalment de carn de porc). I ja a molta més distància, s'hi troben mercats com Itàlia (29,65 milions), Alemanya (26,41 milions) o el Regne Unit (22,29 milions d'euros).

Si es comparen les exportacions gironines amb les de la resta de Catalunya, totes les demarcacions tanquen el maig amb caigudes. A Barcelona, el descens és del 40,1%; a Tarragona, del 37,9% i a Lleida, de l'11,5%. I això també comporta que, durant aquest mes, les exportacions catalanes hagin davallat de mitjana un 37,2% (tancant el mes amb vendes a l'exterior per valor de 4.292,5 milions d'euros).

Un 3,3% menys anual

L'efecte del coronavirus SARS-CoV-2, de retruc, fa que les exportacions gironines entrin en números negatius en l'acumulat del 2020. En concret, ja s'està un 3,3% per sota dels registres que es van assolir en el mateix període de l'any passat. Entre gener i maig d'aquest 2020, les empreses gironines han fet vendes a l'exterior per valor de 2.292,8 milions d'euros.

Si es miren les xifres per sectors, però, en l'acumulat del 2020 l'agroalimentari de moment compensa el descens d'aquest maig amb el bon inici d'any que va tenir. Perquè les seves exportacions se situen en 1.113,3 milions, un 14,7% més en comparació amb el 2019. No passa el mateix, però, amb les químiques: aquí, les seves vendes davallen en un 10,8% (situant-se en un global de 385 milions d'euros).