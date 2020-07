júlia i martí són els noms més posats als nadons gironins

Marc i Júlia segueixen sent un any més els noms més posats a Catalunya, tot i que ha pujat per primera vegada al segon lloc en el cas dels nens el nom de Leo, potser per admiració a l'astre mundial de futbol del FC Barcelona. A les comarques gironines, tanmateix, Martí ocupa la primera posició entre els noms escollits per a nens, seguit de Nil, Pol, Pau, Marc i Adam. Pel que fa a les nenes, la primera opció és Júlia, igual que a la resta de Catalunya, seguit de Jana, Martina i Ona.