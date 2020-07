Subvencions per a AMPAs i empreses afectades pels menjadors escolars tancats

El Departament d'Educació ha convocat una línia d'ajuts dotada amb 23,2 milions d'euros per a les associacions de mares i pares d'alumnes que gestionen el servei de menjador escolar en centres públics, i per a les empreses o entitats contractades per oferir-lo. La Conselleria va indicar que l'objectiu és compensar els danys i perjudicis patits pel tancament dels menjadors per la covid-19.

La federació de famílies Fapac va lamentar «un mes d'espera» perquè el Govern de la Generalitat publiqués la convocatòria i va remarcar que el termini per a la presentació de sol·licituds es tancarà el 14 d'agost. Si es va assumir la compensació salarial de la plantilla afectada per un expedient de regulació temporal d'ocupació, s'haurà d'acreditar.