Ustec·STEs denuncia que el decret de plantilles discrimina docents mares i embarassades

El sindicat Ustec·STEs denuncia que les docents embarassades, en període de lactància, amb reduccions i compactacions de jornada o excedències relacionades amb la cura dels fills pateixen una discriminació de gènere afavorida pel decret de plantilles del Departament d'Educació.

A partir de testimonis que la formació ve recollint des del 2014 –any que va entrar en vigor la norma–, alerta que la potestat que el decret dona a les direccions dels centres permet que dones mares o amb intenció de ser-ho perdin el lloc de feina o el càrrec de responsabilitat que assumeixen. La coordinadora de la Secretaria de la Dona d'Ustec·STEs, Laia Rispau, va assegurar que el greuge es comet en escoles i instituts d'arreu de Catalunya, també en els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona. Per aquest motiu, el sindicat exigeix l'anul·lació del decret de plantilles i, tal com va indicar Rispau, dimecres va presentar una queixa per escrit al director general de Professorat i personal de centres públics, Ignasi Garcia Plata; anteriorment, Ustec·STEs ha alertat de la situació a les meses de negociació.

El Decret 39/2014 que regula els procediments per definir el perfil i la provisió de llocs de treball docent dona aquesta facultat a les direccions dels centres educatius públics, i Ustec·STEs critica que «no exigeix fonamentar objectivament el fer o no fer una proposta de nomenament per ocupar destinacions o càrrecs de direcció o de coordinació». En la seva consideració, «això està discriminant a les dones docents que es troben en qualsevol situació lligada a la maternitat» i per saber a quantes afecta, Laia Rispau va explicar que han demanat al Departament saber «quantes persones estan embarassades de les que no s'ha demanat la renovació» i que «investiguin si les que estan a dalt de la llista [de la borsa de treball] i no tenen una vacant és perquè tenen reducció de jornada per raó d'un fill».

Les situacions més habituals que ha detectat Ustec·STEs són les de docents que han ocupat un lloc provisional a proposta de la direcció del centre i que no en demana la continuïtat quan sap que estan embarassades o preveuen acollir-se a algun dret laboral per maternitat; la mateixa raó perquè dones que han acudit a entrevistes per ocupar una plaça concreta no han acabat sent proposades o perquè d'altres han estat destituïdes d'un càrrec de direcció o de coordinació per al curs 2020-2021, i aquelles que aquest any escolar tenien permís o reducció de jornada i, en comptes de sol·licitar-les a elles, la direcció ha proposat el docent que les substituïa per cobrir la plaça a partir del setembre.

El sindicat afirma que «el Departament d'Educació no pot romandre passiu davant qualsevol situació de discriminació cap a les dones» i «no fer res suposa corresponsabilitzar-se d'un greu atac a la igualtat». També alerta que les afectades «es veuen desemparades i expressen la seva por a les represàlies» si denuncien els fets, motiu pel qual reclamen la derogació del decret de plantilles i de totes les normatives que s'han desenvolupat a partir d'ell.