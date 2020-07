El 94% de l'alumnat de P3 i el 92% d'ESO obtenen la plaça demanada en primer lloc

El 94% de l'alumnat de P3 ha aconseguit la plaça que la seva família va demanar com a primera opció i el 92%, a primer curs d'ESO, segons ha informat el Departament d'Educació.

Aquestes dades es corresponen a la preinscripció per al curs 2020-2021, un procés que el confinament per la covid-19 va retardar i va obligar a fer majoritàriament per internet; en concret, el 74% dels tràmits es van fer de manera telemàtica.

Educació ha detallat que, enguany, s'han presentat 3.844 sol·licituds menys a P3 que el curs passat; mentre que a primer de la secundària obligatòria (ESO) n'hi ha hagut 1.737 més, com els últims anys.

Pel que fa a la demanda de places en centres educatius públics, hi ha hagut un increment d'un 1,1% a P3 –ja hi va haver un creixement d'un 0,3% del curs 2018-2019 al 2019-2020– i un 0,7% a primer d'ESO; en els dos últims cursos, va indicar el Departament, no hi va haver traspàs de demanda entre centres de diferent titularitat.