La Regió Sanitària de Girona encadena tres dies amb més de setanta contagis

La Regió Sanitària de Girona ha registrat per tercer dia consecutiu més de 70 casos diaris després de dos mesos amb xifres sota mínims per l'efecte del confinament. Les xifres de nous contagis difoses pel Departament de Salut, que inclouen tant proves ràpides serològiques com PCR, han augmentat els últims dies de forma progressiva fins a arribar dimarts a un topall de 87 nous casos, un sostre que no s'assolia des del 16 de maig. Les dades confirmen una tendència a l'alça: des de l'inici de la setmana s'han detectat 369 casos, quatre vegades més que el total de la setmana anterior.

La crisi sanitària a Girona ja ha acumulat 7.581 contagis, tot i que si restem d'aquest còmput les proves ràpides i només tenim en compte les PCRs realitzades -són les més fiables-, la xifra total és de 6.046 positius. Pel que fa a les defuncions, es mantenen estables i per onzè dia consecutiu no se n'ha notificat cap de nova. Així doncs, les víctimes de la pandèmia a la regió es mantenen en 819, de les quals 252 han tingut lloc en una residència gironina.



L'Alt Empordà, a l'aguait

L'Alt Empordà és la comarca gironina que més positius ha acumulat durant les últimes dues setmanes, i de fet, segons dades del Departament de Salut, s'han confirmat 150 positius mitjançant proves PCR, dels quals la majoria pertanyen a Figueres -s'han diagnosticat 73 casos entre el 6 i el 17 de juliol. De fet, el municipi va decretar fa dos dies un seguit de mesures com a resposta a l'augment de casos, entre les quals destaquen la suspensió del Sant Jordi d'Estiu, el tancament dels parcs i la reducció de l'aforament al transport públic. Amb tot, per ara hi ha quatre persones ingressades a l'hospital de Figueres i la pressió assistencial és «baixa», tal com va explicar fa dos dies el gerent de l'hospital Martí Masferrer a l'agència de notícies ACN.

Més enllà de la capital alt-empordanesa, la resta de municipis també han notat un augment de casos, com és el cas de Vilafant, que en dues setmanes ha detectat 9 contagis, una xifra destacada si es té en compte que durant el mes de juny pràcticament no es detectaven positius. Els municipis de la costa també ho han notat, tot i que en menys mesura, i on més casos s'han detectat ha estat a Sant Pere Pescador, que ha confirmat 6 positius des del dilluns de la setmana passada. Durant les mateixes dates, Castelló d'Empúries n'ha notificat 5, els mateixos que Llançà, i l'Escala n'ha sumat dos.

El Gironès també ha incrementat el nombre de positius durant aquest curt període de temps, amb 37 nous casos. Només a Girona se n'han diagnosticat 26 i se situa com a segon epicentre dels repunts a la regió sanitària. Per la seva banda, la Garrotxa, un dels territoris més afectats per la pandèmia, ha sumat 29 casos en les últimes dues setmanes, dels quals 12 han estat detectats a Olot.

Tot i la crescuda de casos dels últims dies i dels nous brots de l'Alt Empordà, de moment la situació es manté «controlada», tal com va afirmar el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, fa uns dies a aquest diari. Tot i això, Vilaplana va qualificar d'«insuficient» el sistema de rastreig i control de contactes endegat pel Govern, i va insistir que cal reforçar-lo, ja que es tracta d'una peça clau de la cadena per tallar la transmissió del virus.