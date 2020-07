El consorci que gestiona l'abocador de Solius estudia com evitar el tancament en un mes

El consorci que gestiona l'abocador de Solius es decanta per demanar la inexecució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordena clausurar-lo en un termini màxim d'un mes. Creu que de les dues vies que tenen –l'altra és presentar recurs de cassació- aquesta és la més viable. "Ens hem d'acabar de posar d'acord amb l'estratègia, però allò que tenim clar és que el tribunal ha d'entendre que és impossible tancar l'abocador en 30 dies", diu el president del consorci, David Parron. A més, l'organisme recorda que Solius no només dona servei als cinc municipis que aplega el consorci, sinó que a l'abocador hi entren residus "de tot el territori". L'any passat, per exemple, Solius va rebre 42.000 tones de deixalles.