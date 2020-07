Una crema de pneumàtics a la via afecta la circulació de l'AVE entre Figueres i Girona

Una crema de pneumàtics a la zona de vies ha provocat una avaria a la catenària d'Adif que està afectant la circulació de l'AVE entre Figueres i Girona, segons ha informat Renfe. L'avaria provoca una falta d'alimentació elèctrica a la línia en aquest tram i obliga a prestar el servei per carretera per als viatgers amb origen o destinació Figueres i a Girona. A més, el primer tren AVE amb destinació a la capital catalana ja no ha sortit des de l'Alt Empordà. Pel que fa als passatgers que es troben a Girona, són encaminats al servei de Regionals.