La dona l'apunyala al pit i se'n va al bar a fer un beure

Una dona va resultar detinguda la matinada de diumenge per la Policia Local i els Mossos d'Esquadra a Sils després de presumptament apunyalar el seu marit al pit. La víctima es recupera a l'hospital de la ferida i no es tem per la seva vida.

Els fets es van desencadenar quan l'home, ja ferit, es va presentar cap a dos quarts de dotze de la matinada al centre cívic del poble molt ensangonat a demanar alguna cosa per beure. En aquell moment hi havia gent a la terrassa del local que es va sorprendre, i en veure l'aspecte de l'home es va alertar la Policia Local de Sils i els Mossos d'Esquadra de Santa Coloma. Els agents locals ràpidament van arribar al bar del centre cívic i es va demanar l'assistència del SEM, que va comprovar que tenia una punyalada a la zona esquerra del pit, per sobre de la zona del cor. Una ferida etzibada amb una ganivet, però per sort no massa profunda. L'home va ser traslladat amb ambulància a l'hospital, on va passar la nit i està recuperant-se de l'apunyalament.La dona, per la seva banda, va ser localitzada i detinguda per part dels Mossos i la Policia Local en el domicili on viu la parella, no gaire lluny del centre cívic. També es va recuperar el ganivet amb el qual s'hauria produït l'apunyalament. La presumpta agressora va explicar als agents, segons fonts del cas, que havien discutit i havia clavat una ganivetada al seu home. No ha transcendit, però, el motiu de la discussió. Els fets van acabar amb la dona detinguda per la presumpta agressió amb arma blanca. Ambdós, víctima i agressora, tenen uns 60 anys.

La parella no compta amb antecedents ni denúncies prèvies per violència de gènere. La presumpta agressora passarà pròximament a disposició del jutge de guàrdia de Santa Coloma de Farners.