Figueres registra en els darrers 10 dies el 24,4% del total de positius per COVID-19

Dels 279 casos positius per covid que la ciutat de Figueres ha registrat des de l'inici de la pandèmia, el 24,4% es van diagnosticar en els darrers 10 dies. El dimarts 14 de juliol va ser quan el repunt va ser més elevat, amb la suma de 26 nous casos de covid. Ahir, en canvi, a la ciutat es van diagnosticar 2 casos nous.

L'altre municipi alt-empordanès que ha vist com la Generalitat li imposava noves mesures restrictives, Vilafant, ha registrat xifres similars. Dels 37 casos que la vila acumula des que va començar la pandèmia, el 21,6% han tingut lloc en els darrers 10 dies.



A Girona, 39 contagis

Al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, es van registrar 39 nous positius per coronavirus. Es tracta d'un augment més contingut que en els dies anteriors, ja que la demarcació portava tres dies consecutius superant la setantena de nous contagis. En total, la Regió Sanitària de Girona ha registrat 7.693 casos de coronavirus des que va començar la pandèmia, dels quals 1.706 han tingut lloc en residències per a gent gran.

Pel que fa a defuncions, no hi ha cap víctima mortal relacionada amb el coronavirus des del dia 7 de juliol. Per tant, el total de morts des de l'inici de la pandèmia es manté en 819 a les comarques gironines.

A Catalunya, es van sumar 944 nous contagis segons les últimes dades del Departament de Salut. Això situa la xifra global en 82.876 casos des que va començar la pandèmia. Si tenim en compte tan sols els casos confirmats per PCR - són més fiables- la xifra total és de 71.481.De tots els casos nous amb prova confirmada, 198 corresponen a la Regió Sanitària de Barcelona (que inclou Montcada), 329 més a la Regió Metropolitana Sud (dels quals 175 han tingut lloc a l'Hospitalet) i 175 a la de Lleida (dels quals 133 es localitzen al Segrià).

Pel que fa a les morts, les funeràries no van reportar-ne cap més. En total, ja hi ha 12.636 víctimes, de les quals 6.916 han estat en un hospital o centre sociosanitari, 4.114 en residències, 801 en domicilis, i 805 no classificades per falta d'informació. Les funeràries van registrar una mort corresponent al 16 de juliol, dues corresponents al 15 de juliol, tres més al 14 de juliol i dues del 13 de juliol, xifres que poden anar variant.

Actualment hi ha 57 ingressats en estat greu, 6 més que en el darrer balanç. Fins ara, han estat hospitalitzats un total de 4.201 pacients en estat greu, 9 més que el dia anterior.