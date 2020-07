A Figueres i Vilafant, com a Barcelona: millor quedar-se a casa

Només activitats essencials. El Govern recomana als veïns de Figueres i Vilafant quedar-se als domicilis, excepte per realitzar activitats essencials. D'altra banda, es prohibeixen les reunions de més de deu persones, així com les visites a les residències de gent gran.

l rebrot de covid-19 a l'Alt Empordà ha portat el Govern català a aprovar noves mesures per frenar-ne l'expansió, que s'aplicaran a Figueres i al municipi veí de Vilafant. La proposta de l'executiu, que endureix les restriccions en aquestes localitats, va ser ratificada ahir a la tarda per un jutjat de guàrdia, i s'aplicaran durant quinze dies com a mínim. Les alcaldesses d'ambdues poblacions van mostrar-se a favor d'aquesta decisió des del primer moment.

La Generalitat, doncs, ha acordat prohibir que a Figueres i a Vilafant s'hi celebrin reunions de més de deu persones, tant en públic com en privat, inclosos els casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres. També recomana a la població que no surti de casa si no és per fer activitats essencials, com rebre assistència sanitària, anar a treballar o a comprar productes de primera necessitat. A més, es redueix l'aforament en bars i restaurants en un 50% i fa tancar teatres, cinemes, locals d'oci nocturn i gimnasos. Només es permetran els actes culturals que els ajuntaments proposin al Procicat, sempre que aquest els doni llum verda.

Pel que fa als comerços,es recomana fer controls d'accés i extremar les mesures de precaució i higiene. També es prohibeixen les visites a les residències de persones grans, mentre que les biblioteques i els museus podran seguir oberts. Finalment, els casals i les colònies d'estiu podran mantenir-se operatius.



Ple suport de les alcaldesses

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va assegurar ahir, en declaracions a l'ACN, que la decisió «arriba a temps», ja que el nivell de contagis supera per poc la taxa fixada per començar a prendre mesures. Segons Lladó, això permetrà «salvar la salut» dels veïns de Figueres i també l'economia de la ciutat, i per això dona «suport total» a la decisió del Govern. Respecte a la situació de l'hospital de Figueres, l'alcaldessa remarcava que ara mateix «no té pressió assistencial», tot i que «estan preparats pel que calgui». D'altra banda, davant la possibilitat que França tanqui la frontera amb Espanya, Lladó va deixar clar que s'hi oposaria perquè «no cal obrir i tancar cada quinze dies».

Des de Vilafant, l'alcaldessa, Consol Cantenys, també es posava al costat del Govern català. En declaracions a Diari de Girona, defensava que «tot el que s'hagi de fer, ho farem» per tal de frenar la covid-19. Tot i que el seu municipi no té un augment de contagis tan accentuat com la capital, Cantenys interpreta que s'inclou Vilafant perquè «estem enganxats a Figueres». En aquest sentit, considera que si només s'haguessin pres mesures a la ciutat veïna, «tampoc voldríem que la seva població vingués a Vilafant a fer el que no poguessin fer allà», i per això entén que s'hagin pres «mesures unitàries».



Se sumen a altres municipis

Figueres i Vilafant, a l'Alt Empordà, són les primeres poblacions de la província de Girona afectades per les noves restriccions. El Govern també proposava ahir la seva aplicació a Sant Feliu del Llobregat, al Baix Llobregat. Aquests municipis se sumen a tretze localitats més, situades a l'àrea de Barcelona, el Segrià i la Noguera, on ja es van activar les mateixes mesures la setmana passada.