Un home prova d'escanyar la parella en presència dels dos fills a Blanes

«Vergonya!». Amb crits l'acomiadaven veïns que el veien sortir al carrer escortat per dos policies locals, indignats amb l'agressió brutal que acabava de perpetrar ahir, afortunadament sense èxit, el ciutadà alemany en un pis del barri del Pins de Blanes. L'home, en presència dels dos fills menors d'edat de la parella, va intentar escanyar la seva esposa amb la mànega de la dutxa, expliquen fonts policials. L'agressor, a qui s'acusa d'un presumpte delicte d'intent d'homicidi, va poder ser detingut gràcies a l'alerta que van donar els veïns de l'edifici, que van trucar a la Policia Local advertint de crits a l'habitatge de la parella. Diverses trucades van fer possible que els agents arribessin a temps al lloc dels fets i impedissin a l'agressor aconseguir el seu objectiu.

La víctima, informen les mateixes fonts, va ser traslladada d'urgència a l'hospital comarcal de Blanes, on se li va practicar un examen mèdic forense per avaluar les lesions; en cap moment els metges van témer per la vida de la dona. Així mateix, els dos fills de la parella van rebre atenció per part dels policies locals. En el dispostiu que va fer possible la detenció de l'agressor també hi van participar els Mossos d'Esquadra, que assumiran el cas un cop la policia de Blanes acabi les diligències. Quan la policia autonòmica obtingui la custòdia, el detingut podrà passar a la disposició del jutge. Els fets d'ahir van succeir pels volts de les cinc de la tarda. El barri dels Pins, situat a l'extrem sud del municipi, és un dels més densament poblats de Blanes. Aquesta nova agressió masclista es produeix en un context en què les institucions han donat la veu d'alarma davant la sospita que en la situació provocada per la propagació de la COVID-19 els casos de violència masclista puguin créixer. Fa uns dies l'Institut Català de les Dones llançava una campanya que alerta del risc d'agressions en les festes privades que es puguin organitzar en substitució de festes majors a Catalunya i davant l'absència d'oci nocturn.