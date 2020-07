JxCat de Girona vol que el pressupost català inclogui ja millores als CAPs

El grup municipal de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Ajuntament de Girona es mostra content dels acords a què s'ha arribat amb l'Ajuntament de Salt i Salut per a la construcció del nou hospital Josep Trueta, després que la setmana passada s'anunciés que es construiria al costat de l'hospital Santa Caterina. Des del grup municipal afirmen que l'acord acaba amb un «dèficit històric» en els equipaments sanitaris de la Regió Sanitària de Girona i per la ciutat. El grup, però, també avisa que «si no hi ha diners, tot això és una quimera» i que vigilaran perquè els pressupostos de la Generalitat reflecteixin aquests acords.

En un comunicat emès ahir, el grup anuncia que amb l'acord aconseguit pel nou Trueta, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va arrencar el compromís del Departament de Salut de portar a terme «millores llargament reivindicades» pels governs municipals, pels ciutadans i pel sector sanitari. Aquests compromisos són la construcció d'un nou centre d'atenció primària (CAP) al barri de l'Eixample; la millora o ampliació dels CAPs de Taialà, Can Gibert i Santa Clara; i la construcció d'un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) d'alta complexitat al nord de Girona, amb urgències obertes tot l'any i amb capacitat per fer diagnòstic per la imatge i analítiques.

Des del grup avisen que pressionaran la Generalitat perquè «els pressupostos anuals reflecteixin i materialitzin aquest acord».

La primera tinenta d'alcalde, Maria Àngels Planas, celebra que amb l'acord «es podran equilibrar territorialment els grans equipaments sanitaris de la ciutat». Planas també adverteix que «si no hi ha diners, tot això és una quimera» i avisa la Generalitat que «no hi ha excuses per a més retards».

Més de 10 anys de polèmica

En una roda de premsa celebrada divendres passat, Adrià Comella, director del Servei Català de Salut, va fer públiques les línies bàsiques del nou hospital Josep Trueta, que s'ubicarà en uns espais de doble titularitat: dues terceres parts formen part del terme municipal de Salt, i la resta pertany a Girona. Comella va explicar que el factor que va fer escollir l'emplaçament va ser la capacitat de creixement que ofereix el terreny i la proximitat amb el 70% de la població de referència. Tot i que es es vol tenir enllestit el 2028, Comella va qualificar de «temerari» parlar d'una data de finalització clara.

Amb aquest acord, es posa final a una dècada d'estira i arronses entre els defensors de mantenir el Trueta a la ciutat de Girona, entre els quals es trobava Marta Madrenas; i els que defensaven que la proximitat amb l'hospital Santa Caterina era idònia i necessària.