Mitjà reclama a la Generalitat aplicar un «microconfinament quirúrgic»

L'investigador i epidemiòleg Oriol Mitjà es va mostrar crític amb la gestió dels brots de coronavirus per part del Govern i va reclamar a la Generalitat reaccionar amb més rapidesa. «El microconfinament quirúrgic s'ha de fer ja. Al Segrià, Santa Coloma de Gramenet, al barri de Sants de Barcelona o a l'Hospitalet de Llobregat», va exigir Mitjà en declaracions al programa «FAQS» de TV3. «Fer recomanacions serveix de poc. El que espera la ciutadania és que s'enviï un missatge clar i contundent», va continuar Mitjà, que va acusar l'executiu català de ser massa tou amb les mesures. «El Govern no ha après la lliçó i no té la valentia per prendre decisions de manera molt més assertiva», va lamentar.

«Des del principi que venim fent errades. En un primer moment, les atribuíem a un procés d'aprenentatge. Però des del mes d'abril aquest procés hauria d'haver estat assumit», va recalcar Mitjà. «Hem après que tenim totes aquestes eines de cerca de casos i contactes, i quan no funcionen podem fer microconfinaments per tal que no aturi l'economia de tota una regió», va precisar l'epidemiòleg, que va apostar per confinaments «molt focalitzats» amb l'ajuda de codis postals, per exemple. En paral·lel, Mitjà també va retreure al Departament de Salut la seva poca predisposició a escoltar els experts. «Ha estat un palau infranquejable, on era molt difícil poder-los assessorar. En cap moment he tingut un posicionament polític, soc un acadèmic», va apuntar l'epidemiòleg.

Pel que fa a l'àmbit cultural, Mitjà va reconèixer que es podrien relaxar algunes mesures. «La cultura necessita aquesta empenta de poder anar reobrint. Ho estan fent molt bé perquè estan reduint l'aforament, estan mantenint les distàncies i estan fent els espectacles a l'aire lliure», va reflexionar en veu alta l'expert. Finalment, Mitjà va alertar que la tornada a l'escola potser no serà tan senzilla com es pronosticava. «Haurem de fer un pensament amb el que passarà al setembre. No podrem fer vida normal a les escoles», va avisar l'epidemiòleg. «Per tant, el primer que hem d'assumir és que no podem tornar a fer una vida normal. I prendre aquesta consciència que el bé públic està per sobre de l'individual», va concloure Mitjà.