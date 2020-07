Setembre «el més presencial possible» a la UdG

L'allotjament universitari. Els dubtes dels estudiants sobre el nou curs endarrereixen les sol·licituds a les residències i la demanda de pisos de lloguer.

La Universitat de Girona rep cada setembre més de 15.000 estudiants, que enguany contemplen expectants com els responsables del centre van dissenyant, a poc a poc, la planificació del curs vinent. L'objectiu és clar: tornar a la presencialitat. Aquest pas, acompanyat de les estrictes mesures sanitàries pertinents, suposaria l'entrada a l'escenari 7 en el seu pla d'acció particular contra la pandèmia del coronavirus. El curs el van acabar en l'escenari 6, amb les aules buides i les lliçons telemàtiques. Ara, alguns serveis com les biblioteques ja han reobert i des de la universitat es treballa perquè alumnes i docents puguin començar al setembre «de la manera més presencial possible».

Mentrestant, la incertesa del curs vinent ha frenat la demanda de lloguers d'estudiants habitual en els mesos de juny i juliol d'altres anys. Els responsables d'allotjament de la UdG expliquen que han notat una reducció de gairebé la meitat de les consultes i sol·licituds per part dels universitaris. Els professionals del sector, però, confien que tota la demanda dels altres anys no es perdrà, sinó que simplement s'endarrerirà.

L'ajornament de la cerca de pis respon majoritàriament a dos factors. El primer, la probable semipresencialitat del curs vinent. Molts estudiants creuen que, en cas d'haver d'assistir a les aules de la universitat només dos o tres dies a la setmana, els surt més a compte pagar el transport que el lloguer. El segon, afecta els alumnes que començaran primer de carrera, que encara no saben a quin centre seran admesos.

El president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI), Joan Company, entén que «és comprensible que la gent no vulgui córrer el risc sense saber en quines condicions es faran les classes» i preveu que un cop es vagin aclarint les característiques del nou curs, s'anirà recuperant l'activitat de lloguers endarrerida. «La demanda es manté estable, però canvia l'inquilí», diu el president del COAPI, tot assegurant que els pisos no queden buits. Els habitatges que abans es quedaven els estudiants, ara es lloguen a famílies.



Preocupació

Els responsables d'allotjament de la UdG assenyalen que la principal inquietud dels estudiants és pagar un lloguer en va. Molts temen signar un contracte per tot el curs i que després un possible rebrot els impedeixi assistir a les classes. La majoria d'APIs coincideixen que, tot i haver tingut trucades d'estudiants interessats en algun pis, molts d'ells són reticents a comprometre's a res abans del setembre. Els precedents no contribueixen a la calma. Els decrets aprovats pel Govern espanyol durant l'estat d'alarma no cobrien els pisos d'estudiants, que, per aconseguir un ajornament del pagament del lloguer o per evitar la penalització per rescissió del contracte, depenien de la bona voluntat de l'arrendador particular.



Decisions difícils

Alguns estudiants ja han fet el pas i han llogat un pis per al curs vinent. Tots conclouen que ha estat més difícil prendre la decisió de llogar que no pas trobar un habitatge i que els preus no s'han mogut. «No ens ha costat trobar ofertes, ens ha costat trobar companys de pis», comenta l'Àlex. L'any que ve estudiarà tercer d'ADE a la UdG i, en lloc d'anar i tornar cada dia des de Palafrugell, ha optat pel lloguer.

Les feines a temps parcial a la ciutat, la pràctica d'esports d'equip o simplement el fet de viure fora de casa són factors que decanten la balança davant la incertesa del pròxim curs universitari. Els pocs joves que tenen clar que llogaran un pis estan satisfets amb la diversitat d'ofertes i opcions i els més veterans asseguren que no han notat diferència entre anys anteriors. «El coronavirus potser sí que ha endarrerit una mica la meva decisió, però jo tenia clar que volia venir a viure a Girona», diu en Martí, que l'any que ve cursarà tercer d'Enginyeria Industrial i ADE. Fins ara, anava i venia cada dia des de Bàscara.

Els arrendadors particulars, a diferència dels APIs, no han notat tant la baixada de demanda. La Montse fa uns quants anys que lloga un pis a un grup d'estudiants i explica que la crisi del coronavirus no li ha impedit renovar el contracte. Els seus inquilins, a banda d'estudiar a Girona, també hi treballen i l'estat d'inseguretat actual no els ha fet tirar enrere.



Xifres

La UdG va tenir 15.063 estudiants de grau, màster i doctorat durant el curs passat. Descomptant els centres adscrits de Barcelona i rodalia, 13.843 alumnes van estudiar a les instal·lacions de Girona i Salt, segons les dades oficials, que serveixen com a referència per a aquest any. Del total, prop d'un 23% procedeix del Gironès, per tant són poc susceptibles de llogar un pis a la capital. En canvi, els que venen de comarques de fora de la província són més susceptibles d'arrendar un habitatge. Els estudiants de fora de Catalunya (5,5%) i els de fora d'Espanya (8,8%) també es veuen obligats a buscar allotjament a la ciutat. El 38% d'alumnes que provenen de les comarques gironines. com la Garrotxa, el Pla de l'Estany, la Selva, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. són els que estan experimentant més dubtes a l'hora de prendre una decisió sobre el lloguer d'un pis d'estudiants.