Alliberen vuit tortugues d'estany a les llacunes de Can Morgat de Porqueres

Nou alliberament de tortugues d'estany a la zona de l'estany de Banyoles. Aquest cop ha estat a les llacunes de Can Morgat de Porqueres on s'han deixat anat vuit exemplars, cinc femelles i tres mascles. Tenen dos anys i s'han criat en captivitat al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (Alt Empordà). L'alliberament forma part del projecte de reintroducció de l'espècie liderat pel Consorci de l'Estany i amb el suport de l'entitat Limnos i el centre de reproducció. Des que es va iniciar el 2010, ja se n'han deixat anar 158 a la zona, on s'han adaptat molt bé a l'entorn i des de fa uns anys ja s'han detectat els primers naixements. L'any 2008 es va localitzar un dels últims exemplars i l'espècie estava gairebé extingida a la zona.