El Consell Comarcal inicia la campanya «Redescobreix el Gironès»

L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Gironès ha presentat la nova campanya de turisme «Redescobreix el Gironès», dirigida a mercats locals i de proximitat amb l'objectiu de «promocionar la comarca com a destinació d'interior sota la marca turística Gironès, terra de passeig».

Es tracta d'una sèrie gràfica formada per tres cartells que representen les diferents tipologies de turisme que ofereix la comarca, amb els quals es pretén animar la gent a «descobrir -i redescobrir- la diversitat de paisatges i atractius que es poden trobar al Gironès».

El Consell Comarcal afirma que la campanya és, sobretot «per aquest any, en el que el turisme de proximitat i la descoberta de l'entorn més proper es preveu com l'opció més escollida per aquestes vacances».

Se'n farà difusió durant l'estiu, i en la mesura que la nova normalitat ho permeti, s'activarà una segona onada de la campanya a partir de tardor i el proper 2021.

