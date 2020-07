Un ferit en una col·lisió entre dos camions a l'AP-7, a Fogars de la Selva

Els palets de fruita van quedar escampats per la carretera. SCT

Els palets de fruita van quedar escampats per la carretera. SCT

Un conductor va resultar ferit amb traumatismes en un accident entre dos camions a l'AP-7 a Fogars de la Selva. L'accident va tenir lloc a 2/4 de set de la tarda quan un camió que transportava fruita va col·lidir amb un camió de transport de porcs que estava estacionat en un voral de la via per avaria. Els trenta-cinc porcs que viatjaven en el camió aparcat no van resultar afectats i es van mantenir dins de la caixa. En canvi el contenidor del camió de la fruita es va obrir i els palets plens de gènere van quedar escampats. El xoc va provocar 2 quilòmetres de cua.