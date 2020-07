Investigadors de la UdG treballen en un observatori per preveure futures epidèmies

Dos investigadors del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona, Marc Sáez i Antònia Barceló, participen en el primer observatori de Catalunya per detectar i preveure futures epidèmies. La iniciativa, que la pandèmia del nou coronavirus ha fet necessària, compta amb la implicació de la Generalitat, institucions mèdiques i de salut, centres punters d'innovació i investigació tecnològica i, també, el Mobile World Capital Barcelona.

Es tracta d'un projecte amb participació pública i privada pioner al país, que utilitza les big data i la intel·ligència artificial per ajudar a preveure, detectar i mitigar la propagació d'epidèmies. Per fer-ho, utilitzarà tecnologies digitals avançades que permetran proposar nous models matemàtics de monitoratge i de predicció per a la detecció primerenca de futurs brots epidèmics; aquests models –segons indiquen els seus responsables– seran capaços de proporcionar la informació necessària per prendre mesures de contenció i de mitigació més eficaces que les actuals.

La pandèmia de la covid-19 ha posat sobre la taula la necessitat de detectar amb antelació els brots epidèmics, tal com posa de manifest la UdG a través del seu web.



Estratègies de millora

Amb aquest propòsit, el nou observatori analitzarà informació provinent de les xarxes de telefonia mòbil i del cens, a més de dades epidemiològiques, ambientals i meteorològiques que ajudaran a aconseguir models matemàtics millorats. La seva finalitat –aclareixen– serà dissenyar les millors estratègies per preveure i disminuir la propagació d'epidèmies presents i futures, així com millorar la gestió dels recursos públics.

D'acord amb la planificació que s'ha fet pública aquest juliol, primer es creuaran les dades de forma agregada i anònima; després, es procedirà a l'anàlisi i l'extensió de models matemàtics per tal de comparar i predir patrons específics d'epidèmies a partir de la grip i de la covid-19. Això haurà de permetre definir un primer model epidemiològic, que es millorarà aplicant-hi tècniques i algoritmes de l'anomenat Machine Learning –és a dir, aprenentatge automàtic. Finalment, es treballarà en la construcció d'una eina capaç d'integrar les diferents fonts de dades de manera automàtica, que permetrà el monitoratge de l'evolució d'una epidèmia i crear un sistema de suport a decisions que estarà obert a les comunitats científica i sanitària.

Pel que fa a la participació gironina, la UdG hi treballarà a través dels científics Marc Sáez i Antònia Barceló, pertanyents al GRECS, un grup especialitzat en mètodes quantitatius de recerca en l'epidemiologia.

La seu de l'observatori s'ubicarà a l'hospital Germans Trias i Pujol i tindrà la coordinació científica del doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses d'aquest centre hospitalari i president de la Fundació Lluita contra la Sida. La coordinació tècnica anirà a càrrec del Center for Innovation in Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI), creat en el marc de l'Estratègia en Intel·ligència Artificial del Govern de Catalunya (Catalonia AI).