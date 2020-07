L'escola concertada aprofita l'informe del síndic per exigir més finançament

L'escola privada concertada afirma que l'estudi sobre el cost d'una plaça escolar que el síndic de greuges ha presentat aquesta setmana al Parlament avala la seva reivindicació de més finançament, i recorda que el sector «fa anys que denuncia la insuficiència del concert educatiu» –és a dir, de la subvenció de la Generalitat.

L'informe alerta d'un infrafinançament general del sistema educatiu català i els experts que hi han treballat han calculat el cost teòric d'una plaça per alumne i curs a partir d'«un escenari hipotètic d'escolarització plenament equilibrada que actualment no es produeix, en què centres públics i concertats tinguessin una composició social equivalent entre si». Per al sector concertat, el resultat de l'anàlisi «confirma que el concert educatiu no en garanteix la gratuïtat».

El col·lectiu valora «extraordinàriament» la iniciativa del síndic de greuges per «resoldre definitivament el problema de la segregació escolar», ja que el seu estudi «aclareix amb dades objectives el dèficit de finançament» de la subvenció pública que reben els centres privats subvencionats. Assegura, també, que «l'infrafinançament» del sistema que denuncia la sindicatura «és la causa fonamental de segregació escolar» a Catalunya.

De totes les dades incloses en el document, la concertada destaca que escolaritzar un alumne de primària en un dels seus centres costa 4.018,33 euros i 4.634,78 a la secundària obligatòria (ESO), si es descompten les activitats complementàries i els serveis escolars; unes xifres que contrasten amb l'aportació anual del Departament d'Educació: 2.784,38 euros a primària i 3.394 a ESO. «L'administració no cobreix tot aquest cost, com seria necessari –denuncien–, de manera que s'acaba compensant amb les aportacions de les famílies». En el seu informe, el síndic de greuges de Catalunya reconeixia aquest fet però, alhora, indicava que la complexitat social es concentra en els centres de titularitat pública.

El comunicat emès dimecres per les entitats representants de l'escola concertada està signat per l'Agrupació Escolar Catalana, l'Associació professional de serveis educatius de Catalunya, la Federació catalana de centres d'ensenyament, la Federació d'associacions de pares i mares d'escoles lliures de Catalunya, la Confederació de centres autònoms d'ensenyament de Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Aquest mateix curs van impulsar una altra acció conjunta: la presentació, al febrer, de més de 122.200 al·legacions contra el decret d'admissió d'alumnes.