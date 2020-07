Primer punt de càrrega ràpida de cotxes elèctrics a Cassà

Endesa ha instal·lat el primer punt de recàrrega ràpida a la província de Girona amb capacitat de carregar simultàniament dos turismes en uns 30 minuts de mitjana cadascun d'ells.

El punt s'ha col·locat a l'aparcament del Restaurant Hotel Mas Ros, a Cassà de la Selva, a la carretera que uneix Girona amb Sant Feliu de Guíxols, connectant l'interior amb la Costa Brava. A més a més, s'ha tingut en compte aquest indret per la seva proximitat amb l'autopista AP-7 i l'eix transversal (C-25), l'enllaç més proper des de l'aeroport de Girona amb la costa.

La infraestructura permetrà carregar qualsevol model, ja que compta amb dos connectors de càrrega ràpida a 50 kW en corrent discontinu, CCS Combo i CHAdeMO (50kW), i un connector tipus 2 «Menkes» en corrent altern. Per facilitar el seu ús, la companyia elèctrica ha desenvolupat l'aplicació «Endesa X JuicePass», on es poden gestionar les càrregues associant-hi una targeta de crèdit per abonar el pagament sense necessàriament ser client de la companyia.



Pla estratègic d'Endesa X

L'acord per la seva instal·lació s'emmarca dins el Pla de desenvolupament d'infraestructures de recàrrega d'Endesa X, que culminarà amb la instal·lació de 8.500 punts d'aquest tipus fins al 2023 i que disposa d'una inversió de 65