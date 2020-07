Un sabotatge talla l'AVE entre Girona i Figueres i afecta 2.000 passatgers

El servei d'alta velocitat de Renfe entre Girona i Figueres es va veure interromput ahir per la crema de pneumàtics sobre les vies, que va provocar una avaria a la catenària. Segons Renfe, aquesta actuació va afectar la circulació de 14 trens d'alta velocitat on viatjaven uns 2.000 passatgers, en línies tant nacionals com internacionals de connexió amb França. Els usuaris van ser redirigits a serveis alternatius de transport per continuar el seu trajecte, tant en autobús com a través de serveis de rodalies.

Al costat dels objectes cremats, hi van aparèixer símbols antimonàrquics. Per aquest motiu, els disturbis s'atribueixen a protestes de persones contràries a la visita que el rei Felip VI va fer ahir a Catalunya, concretament a Poblet.

El tren que havia de sortir a primera hora, a dos quarts de set del matí, ja no va poder circular. Segons Renfe, els incidents van malmetre la infraestructura i van causar danys a la catenària i també a la fibra òptica, cosa que afectava la senyalizació de les vies. Per tot plegat, el servei va quedar interromput. Els tècnics d'Adif van treballar-hi durant tot el dia, i estimen que aquest matí hauran acabat les reparacions.

L'aturada dels trens d'alta velocitat va afectar les línies que connecten Figueres i Girona amb Barcelona i la resta de l'Estat, així com també la circulació de combis internacionals que connecten amb destinacions franceses, com París o Marsella.



Passatgers redirigits

A les 2/4 de 10 del matí, segons informava ACN, l'incident ja havia afectat quatre trens i 330 passatgers. Renfe va posar transports alternatius per a aquests viatgers. Així, durant tot el dia els serveis d'AVE van circular fins i des de Girona, i els passatgers que anaven a Figueres o en marxaven o eren redirigits a serveis de trens Regionals o per carretera fins a les seves destinacions.

Pel que fa a les línies internacionals que connecten amb París, els TGVs arribaven fins a Perpinyà, on els viatgers havien de seguir el trajecte per carretera fins a Figueres, Girona o Barcelona. Finalment, els usuaris de la connexió Barcelona-Marsella van poder arribar a Figueres en Regional, des d'on Renfe va posar servei de bus fins a Perpinyà, des d'on podien prosseguir el trajecte amb el TGV de nou.

La Generalitat va activar la prealerta del pla d'emergències Ferrocat al matí, però un cop Renfe va posar transport alternatiu, la va desactivar.