El TSJC obliga Santa Pau a pagar 55.309 euros d'un projecte del castell

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt que l'Ajuntament de Santa Pau pagui una factura de 55.309 euros corresponents a una factura d'honoraris per a un projecte de rehabilitació del castell. L'alcalde, Josep Companys (ERC), va donar compte del veredicte en l'últim ple. La resolució desestima un recurs d'apel·lació presentat per l'Ajuntament contra una altra sentència emesa l'11 de desembre del 2017 pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona que també establia l'obligació de pagar els honoraris de la redacció del projecte. A més, obliga l'Ajuntament a pagar les meritades en alçada fins a un límit de 3.000 euros.

Segons va explicar l'alcalde al ple, a partir de la sentència del TSJC, l'Ajuntament disposa d'un termini de dos mesos per efectuar el pagament. «Estem mirant en l'àmbit d'intervenció com ho durem a terme, perquè potser no podrem comprimir la regla de la despesa i l'estabilitat», va valorar. Ahir, Companys va plantejar que preveuen fer reunions per tractar la sentència però difícilment la tornaran a recórrer. També va indicar que es trobaran amb el Departament de Cultura per tractar del futur del castell, on, segons ell, la propietat no hi fa res.



Cessió temporal

La sentència del TSJC és l'últim capítol de les conseqüències de l'acord de cessió temporal del castell de Santa Pau entre l'Ajuntament i la propietat establert en temps de l'alcaldia d'Esther Badosa. Les clàusules de la cessió establien que el projecte de rehabilitació havia de ser fet per l'arquitecte Josep Espinós. El projecte estava valorat en uns 99.000 euros, per la qual cosa la part reclamada és la meitat del cost. La cessió oficial del castell de Santa Pau va tenir lloc el febrer del 2011. El maig del 2011, van tenir lloc unes eleccions municipals que van suposar la pèrdua de l'alcaldia per part d'Esther Badosa i l'entrada d'un nou equip de govern encapçalat per Pep Companys, que primer va deixar l'acord en suspens i després sense efecte.