Alliberades vuit tortugues d'estany a les llacunes de Can Morgat

La recuperació de la tortuga d'estany ja és una realitat a la conca lacustre de l'Estany de Banyoles. Ahir, es va fer l'alliberament de vuit exemplars d'aquesta espècie, cinc femelles i tres mascles, que ja sumen 158 exemplars reintroduïts en aquest espai natural des del 2010.

Els responsables del programa de recuperació de la tortuga d'estany, que està liderat pel Consorci de l'Estany, el Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera i l'entitat naturalista Limnos, coincideixen que la reintroducció de tortugues d'estany està donant bons resultats, amb una bona adaptació dels animals en aquest entorn natural, un fet que s'evidencia cada any amb la localització de nous exemplars petits, que han nascut en llibertat.

Donada per extingida fins al 2008

La tortuga d'estany és una espècie que es considerava extingida a la demarcació de Girona fins que l'any 2008 es van trobar dos exemplars a la conca del Baix Ter, un mascle i una femella, que es van reproduir en captivitat i que ha permès alliberar set-cents exemplars a la mateixa conca del Baix Ter, als aiguamolls de l'Empordà i a la conca lacustre de l'Estany de Banyoles.

El director del Consorci de l'Estany, Albert Tubau, va destacar que, en el transcurs d'aquests anys, els animals que han anat reintroduint s'han adaptat «molt bé» al medi, cosa que es pot comprovar perquè, fins i tot, han arribat a criar.

De tortugues d'estany també n'hi ha poblacions localitzades als estanys de Sils i a les rieres de Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners i Riudarenes. Aquesta espècie de tortuga té com a depredadors naturals el senglar, la llúdriga i el visó americà, però el seu enemic més important són les altres espècies de tortugues exòtiques que algunes persones introdueixen al medi natural i que ataquen les autòctones i els transmeten malalties.

Per lluitar contra aquestes espècies invasores, s'instal·len trampes per tal de capturar-les i retirar-les del medi natural, malgrat que en els darrers anys s'ha detectat que el nombre de captures ha baixat.

Albert Tubau va aprofitar per fer una crida perquè la gent no vagi a l'Estany a deixar anar les tortugues exòtiques quan es fan grans i ja no les volen a casa. «Potser de bona fe, venen a l'Estany pensant que aquí estaran molt bé, però això no és així i, a més, fan molt de mal a l'ecosistema propi», va afegir el director.

Per la seva banda, el responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, Joan Budó, va recordar que, en total, ja han alliberat uns set-cents exemplars criats en captivitat –els 158 esmentats a l'Estany de Banyoles. Les que es van deixar anar ahir a les llacunes de Can Morgat tenen dos anys de vida.

Des de l'entitat Limnos, Sònia Amaya i Carles Quer van destacar que, al llarg del temps, s'han anat desenvolupant diferents propostes d'educació ambiental al voltant de la tortuga d'estany amb l'objectiu que tothom se senti «implicat· en la conservació de l'espècie.