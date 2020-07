Un camió s'accidenta a Vilobí d'Onyar, s'incendia i col·lapsa l'AP-7 durant hores

L'espectacular accident d'un camió, ahir al migdia a l'AP-7, a l'altura de Vilobí d'Onyar va provocar un incendi de vegetació que va afectar la circulació durant més de quatre hores. El conductor del vehicle va resultar ferit de poca gravetat i les ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el van traslladar a l'hospital Santa Caterina de Salt. Les flames van cremar amb tal virulència que dos helicòpters dels Bombers van haver d'intervenir en les tasques d'extinció.

A les 13.52 hores, els Bombers van rebre l'avís de l'accident, que va tenir lloc concretament al quilòmetre 73 de l'AP-7 en direcció nord i va deixar sense circulació el tram entre Riudellots de la Selva i Vilobí d'Onyar en sentit Girona fins passades les sis de la tarda.

El cos va mobilitzar una desena de dotacions terrestres i dos helicòpters per evitar que el foc es propagués per la segona. En pocs minuts van aconseguir controlar l'incendi. També es va desplaçar al lloc dels fets el grup d'actuacions forestals per prevenir possibles revifalles i focs secundaris. Per la seva part, els Mossos hi van enviar cinc patrulles. De moment, encara es desconeixen les causes de l'accident i el posterior incendi i, com és habitual en aquests casos, serà el cos policial qui agafarà la responsabilitat de la investigació. Des de Trànsit van informar que, al voltant de les sis de la tarda, un cop completades l'extinció de l'incendi i les tasques de neteja de la calçada, es va poder recuperar la circulació a un sol carril.

Les quatre hores de tall van provocar més de dos quilòmetres de retenció, que es va anar alleugerint amb l'obertura del segon carril pels volts de dos quarts de set del vespre. Tot i això, no es van aturar les feines de reparació i la circulació dels cotxes va continuar essent intensa.

Trànsit va oferir desviaments al punt quilomètric 84 a la sortida 9 a Maçanet, com a alternativa per desembussar la circulació. Des de diversos cossos van recordar la proximitat de l'aeroport de Girona al punt de l'accident i van destacar que els ciutadans que s'hi dirigien podrien ser dels més afectats pels talls. El conductor viatjava sol dins del vehicle, que transportava un carregament de paper de cuina i paper higiènic. En una primera instància, semblava que podia haver sortit il·lès de l'accident, però finalment, els serveis d'emergència li van detectar lesions de poca gravetat a un braç i el van portar amb ambulància a l'hospital Santa Caterina de Salt.