El Girovi fa 25 anys amb una edició especial

El Concurs de Vins i Caves de Catalunya Girovi ha hagut d'esperar quatre mesos per poder celebrar els seus vint-i-cinc anys d'existència, però dilluns a la nit finalment va poder fer realitat aquesta edició tan especial. Ho va fer amb un tast de vins adaptat també a les mesures de seguretat per combatre el contagi del coronavirus, i en el qual els vins de l'Empordà van aconseguir nombroses distincions. Però va ser un vi del Montsant, Manou 2019, un negre jove del Celler Gritelles, el que va obtenir la millor puntuació de totes les referències (unes 250) presentades al certamen.

El Girovi havia de celebrar la seva edició número 25 en una data que ha passat a la història, però per motius que no tenen res a veure amb el món del vi: el 14 de març, quan va ser decretat l'estat d'alarma a l'estat espanyol per combatre la covid-19. «Tot estava a punt, totes les ampolles estaven embolicades i etiquetades...», recorda Agustí Ensesa, organitzador del concurs i col·laborador de Diari de Girona. Però tot va quedar aturat. Fins que fa uns dies, Ensesa i els seus col·laboradors van decidir que el concurs s'havia de fer: van convocar els tastadors, van aconseguir espai a l'hotel Carlemany, i van portar-hi els vins que ja tenien preparats.

Unes 75 persones van tastar dilluns a la nit les més de 200 referències de diferents tipus de vins procedents de totes les D.O. de Catalunya. I van distingir els que els van semblar millors amb les medalles de Gran Or, Or i Argent (i també Fulles de Gran Or, Or i Argent per als vins elaborats a les comarques gironines). Com en anteriors edicions, i com ja és marca de la casa, el jurat de tast estava format per professionals del món del vi, i també per simples aficionats.

Agustí Ensesa destacava ahir l'elevat nivell dels vins presentats al certamen, i remarcava un parell de referències que per a ell són especialment significatives, per la seva procedència: el vi blanc jove Nooois, elaborat a Tossa de Mar per Carlus Roca, i el cava Ses Vernes, de Blanes, tots dos Gran Or.